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Минобороны: В России стартует осенний призыв в армию

Василий Плиткин

Общество
Минобороны: В России стартует осенний призыв в армию
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В пятницу, 1 октября, стартует призывная кампания на военную службу в России. Об этом сообщает Минобороны.

— Для прохождения военной службы осенью этого года планируется направить более 127 тысяч человек, — передает слова ведомства РИА Новости.

В войсках не допустят распространение коронавирусной инфекции и других сезонных заболеваний, отмечается в сообщении. Военкоматы обеспечены масками, тест-системами, бесконтактными термометрами и антисептиками. Транспорт, на котором будут доставлять людей на призывные пункты, будет проходить дезинфекцию.

Призывники будут переодеты в повседневную форму перед отправкой к местам службы. Военно–морскому флоту принадлежит форма черного цвета, Воздушно-космическим силам и Воздушно–десантным войскам – синего. Призывники в сухопутные и остальные войска наденут форму защитного цвета.

30 сентября «ВМ» рассказывала о том, как проходит подготовка призывников для службы в армии. Всего в этом году из Москвы и области планируется призвать около десяти тысяч человек.

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