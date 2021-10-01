Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Помещение около станции метро «Улица Скобелевская» выставили на торги

Виктория Сикерина

Город
Помещение около станции метро «Улица Скобелевская» выставили на торги
Фото: Пресс-служба Центра управления городским имуществом
Россия, Москва, Изюмская улица, 57к1 Карта всех событий

Коммерческое помещение недалеко от станции московского метро «Улица Скобелевская» на юго-западе города выставили на торги. Об этом сообщили в пятницу, 1 октября, в пресс-службе Центра управления городским имуществом.

В ведомстве отметили, что лот расположился на Изюмской улице в доме №57к1. Площадь помещения составляет почти 89 квадратных метров, а стартовая цена — 8,6 миллиона рублей.

— Высоколиквидное помещение расположено в пешей доступности от метро «Улица Скобелевская» и станции Московских центральных диаметров (МЦД). У него хорошие параметры автомобильного трафика. Объект на первом этаже жилого многоквартирного дома, поэтому подойдет под магазин для нужд жителей района или обувную мастерскую, — отметил заместитель генерального директора Центра управления городским имуществом Артем Сурженко.

На официальном сайте Центра заключили, что торги назначены на 12 октября текущего года.

В среду, 29 сентября, свыше 160 парковочных мест в районе Южное Медведково выставили на торги по аренде. Здесь можно арендовать машино-место всего за 3240 рублей за один квадратный метр в год.

Читайте также:
юго-запад Москвыпродажанежилые помещения
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трудный сирийский вопрос

Ян Арт
Ян Арт

Доллар дешевеет, нефть дорожает

Ирина Апексимова
Ирина Апексимова

Мэтры вернутся на сцену театра

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Немцы выбрали стабильность

Вера Москвина
Вера Москвина

Как обуздать ретивого дворника

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Странная история в русском хоккее

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Главный немецкий вопрос: третьим будешь?

Все мнения
О проекте