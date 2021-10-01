Помещение около станции метро «Улица Скобелевская» выставили на торги

Фото: Пресс-служба Центра управления городским имуществом

Россия, Москва, Изюмская улица, 57к1 Карта всех событий

Коммерческое помещение недалеко от станции московского метро «Улица Скобелевская» на юго-западе города выставили на торги. Об этом сообщили в пятницу, 1 октября, в пресс-службе Центра управления городским имуществом.

В ведомстве отметили, что лот расположился на Изюмской улице в доме №57к1. Площадь помещения составляет почти 89 квадратных метров, а стартовая цена — 8,6 миллиона рублей.

— Высоколиквидное помещение расположено в пешей доступности от метро «Улица Скобелевская» и станции Московских центральных диаметров (МЦД). У него хорошие параметры автомобильного трафика. Объект на первом этаже жилого многоквартирного дома, поэтому подойдет под магазин для нужд жителей района или обувную мастерскую, — отметил заместитель генерального директора Центра управления городским имуществом Артем Сурженко.

На официальном сайте Центра заключили, что торги назначены на 12 октября текущего года.

В среду, 29 сентября, свыше 160 парковочных мест в районе Южное Медведково выставили на торги по аренде. Здесь можно арендовать машино-место всего за 3240 рублей за один квадратный метр в год.