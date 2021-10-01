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Потомок династии Романовых обвенчается в Исаакиевском соборе

Василий Плиткин

Общество
Потомок династии Романовых обвенчается в Исаакиевском соборе
Фото: https://www.mos.ru/Официальный сайт мэра Москвы

Потомок династии Романовых Георгий Михайлович обвенчается с Ребеккой Беттарини в пятницу, 1 октября, в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор».

— Мы получили письмо от комитета по культуре. Мы должны обеспечить помещение для церемонии, — передает РИА Новости слова представителя музея.

Благословление родителей Романов и Беттарини получили еще в 2020 году. О предстоящей свадьбе было объявлено в январе текущего года.

Георгий Михайлович Романов – потомок дома Романовых по линии матери. Сейчас он большую часть времени проводит в России, живет в Москве. Занимается развитием социокультурной деятельности созданных им фондов, участвует в различных благотворительных и просветительских проектах.

Ребекка Вирджиния Беттарини родилась в Италии, в семье дипломата. Первые пять лет жизни она прожила во Франции, затем семья неоднократно переезжала в разные страны.

12 сентября стало известно, что британский художник и потомок императорской династии Романовых Ростислав обвенчался в кафедральном соборе Александра Невского в Париже с женой Фотеини Георгантой.

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