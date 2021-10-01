Ракету для полета артистки Юлии Пересильд вывезут на стартовую площадку Байконура

Фото: Александр Гусов

Ракету «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-19» для полета актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко вывезут на площадку для старта космодрома Байконур. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщили в пресс-службе государственной компании «Роскосмос».

В ведомстве отметили, что в настоящий момент техника находится в монтажно-испытательном корпусе.

Помещение для сборки расположились с 700 метрах от старта. Во время транспортировки ракету перевернут в вертикальное положение, после чего произойдет сведение колонн обслуживания. Эти устройства специалисты используют для подготовки техники к запуску.

Установить ракету планируют к 8:00 по московскому времени. Впоследствии начнется предстартовая подготовка.

В субботу, 2 октября, специалисты проведут генеральные испытания. РИА Новости добавило, что во вторник, 5 октября, состоится государственная комиссия, которая даст разрешение на запуск ракеты.

Сам старт назначен на 11:15 по московскому времени в этот же день.

В среду, 29 сентября, известная эстрадная певица Алла Пугачева сказала актрисе Юлии Пересильд несколько добрых пожеланий, перед тем как она отправится в космос.