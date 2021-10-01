Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Ракету для полета артистки Юлии Пересильд вывезут на стартовую площадку Байконура

Виктория Сикерина

Общество
Ракету для полета артистки Юлии Пересильд вывезут на стартовую площадку Байконура
Фото: Александр Гусов

Ракету «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-19» для полета актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко вывезут на площадку для старта космодрома Байконур. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщили в пресс-службе государственной компании «Роскосмос».

В ведомстве отметили, что в настоящий момент техника находится в монтажно-испытательном корпусе.

Помещение для сборки расположились с 700 метрах от старта. Во время транспортировки ракету перевернут в вертикальное положение, после чего произойдет сведение колонн обслуживания. Эти устройства специалисты используют для подготовки техники к запуску.

Установить ракету планируют к 8:00 по московскому времени. Впоследствии начнется предстартовая подготовка.

В субботу, 2 октября, специалисты проведут генеральные испытания. РИА Новости добавило, что во вторник, 5 октября, состоится государственная комиссия, которая даст разрешение на запуск ракеты.

Сам старт назначен на 11:15 по московскому времени в этот же день.

В среду, 29 сентября, известная эстрадная певица Алла Пугачева сказала актрисе Юлии Пересильд несколько добрых пожеланий, перед тем как она отправится в космос.

Читайте также:
подготовкаартисткаРоскосмос
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трудный сирийский вопрос

Ян Арт
Ян Арт

Доллар дешевеет, нефть дорожает

Ирина Апексимова
Ирина Апексимова

Мэтры вернутся на сцену театра

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Немцы выбрали стабильность

Вера Москвина
Вера Москвина

Как обуздать ретивого дворника

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Странная история в русском хоккее

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Главный немецкий вопрос: третьим будешь?

Все мнения
О проекте