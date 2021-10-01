Теплый октябрь ожидается во многих регионах России

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Большинство регионов РФ ожидает комфортный по температуре октябрь. Месяц будет теплее, чем обычно. Об этом в пятницу, 1 октября, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что теплая погода ожидается в Северо-Западном федеральном округе, на севере Центрального, Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов. При этом ни в одном субъекте страны температура воздуха не опустится ниже климатической нормы.

— Прогноз на октябрь вот такой: Северо-Западный федеральный округ, север Центрального федерального округа, Уральского федерального округа, Приволжского федерального округа, Сибирского федерального округа — это та территория, где температура будет выше нормы. На остальной территории России температура будет около нормы, — сообщил Роман Вильфанд.

Также он добавил, что на Чукотке, в Камчатском крае, Магаданской области и на севере Хабаровского края октябрь будет дождливым.

Однако на востоке страны, Урале, в Западной Сибири и Якутии синоптик ожидает дефицит осадков, передает ТАСС слова эксперта.

В четверг, 30 сентября, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что менять автомобильные шины в Москве нужно будет после 20 октября. В это время среднесуточная температура начнет опускаться ниже 5 градусов тепла.