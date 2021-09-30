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Автомобилистам объяснили, когда нужно менять летние шины на зимние

Анастасия Волоснова

Общество
Автомобилистам объяснили, когда нужно менять летние шины на зимние
Фото: pixabay.com

Менять автомобильные шины в Москве нужно будет после 20 октября. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, к 20 октября среднесуточная температура начнет опускаться ниже 5 градусов тепла. При этом первый неустойчивый снежный покров может появиться на дорогах столицы после 28 октября.

— После 28 октября, на эту дату приходится средняя дата появления неустойчивого снежного покрова, я не исключаю, что ляжет на землю неустойчивый, очень символический снежный покров. Но он тут же будет таять, — отметил синоптик, слова которого приводит РИА Новости.

Во вторник, 28 сентября, «ВМ» писала, что бабье лето в столице начнется с туманов и заморозков. Несмотря на это, в течение недели жителей столицы порадует сухая и солнечная погода с прохладным фоном по утрам.

Накануне в Гидрометцентре РФ рассказали, что сентябрь в Москве может стать самым холодным в XXI веке. А влажность в городе станет рекордной за последние шесть лет.

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