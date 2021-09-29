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Гидрометцентр сообщил о наступлении запоздалого бабьего лета в Москве

Анастасия Волоснова

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Погода в Москве
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Гидрометцентр сообщил о наступлении запоздалого бабьего лета в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В последние дни в столичный регион пришли легкое потепление и неклассическое бабье лето. Об этом рассказали в среду, 29 сентября, в Гидрометцентре РФ.

При этом сам сентябрь в Москве может стать самым холодным в XXI веке. А влажность в городе станет рекордной за последние шесть лет.

— Ветер будет слабым, и погода будет восприниматься вполне комфортно. Замечательно, что в этом году запоздалое бабье лето совпало с прекрасной порой золотой осени, — говорится в сообщении.

Синоптики обещают, что в ближайшие пять дней погода в столице и области будет комфортной. Температура воздуха будет варьироваться от плюс 9 до плюс 14 градусов, а ветер будет слабым.

Во вторник, 28 сентября, «ВМ» писала, что бабье лето в столице начнется с туманов и заморозков. Несмотря на это, в течение недели жителей столицы порадует сухая и солнечная погода с прохладным фоном по утрам.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о том, сколько будет длиться золотая осень в Центральной России. До 5 октября жителей ожидают много солнца, отсутствие осадков и температура до плюс 13–15 градусов.

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