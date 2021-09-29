Синоптик сообщил, сколько продлится золотая осень в Центральной России

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Золотая осень, которая пришла в Центральный федеральный округ, продлится до 5 октября. Жителей ожидают много солнца, отсутствие осадков и температура до 13-15 градусов тепла. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— В европейскую часть России со Скандинавии медленно, но уверенно перемещается мощный антициклон. Будут все его последствия в центре страны: очень высокое атмосферное давление, много солнца, никаких осадков. Этот тот период, который принято называть золотой осенью. Этой погодой нужно наслаждаться — вся яркость осенних оттенков во всей красе. До 5 октября минимум будет такая погода, — рассказал он.

Синоптик уточнил, что температура воздуха в этот период будет в диапазоне плюс 11-13 градусов до конца недели, к выходным она повысится до 10-15 градусов тепла. Атмосферное давление составит около 760 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы, передает ТАСС.

Синоптики заявили, что бабье лето в Москве начнется с туманов и заморозков. В условиях антициклональной погоды предстоящей ночью Московский регион ждет похолодание. Температура может понизиться до 0 — плюс 2 градусов, а в Московской области ожидается от минус 2 до плюс 3 градусов.