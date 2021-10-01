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Футболист Пеле поблагодарил поклонников за поддержку после выписки из больницы

Виктория Сикерина

Спорт
Футболист Пеле поблагодарил поклонников за поддержку после выписки из больницы
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Трехкратный чемпион мира по футболу Эдсон Арантис ду Насименто, известный как Пеле, обратился к поклонникам после выписки из медицинского учреждения и поблагодарил их за поддержку и любовь. Такое заявление спортсмен сделал в пятницу, 1 октября, на персональной странице в социальной сети Instagram.

Легенда мирового футбола заявил, что врачи и руководство больницы сделали все возможное, чтобы скрасить его пребывание в стенах учреждения, а также отметил их профессионализм.

— Когда путь труден, празднуйте каждый сделанный шаг. Сосредоточьтесь на своем счастье. Это правда, что я больше не могу прыгать, но в последние несколько дней я бил кулаком по воздуху больше раз, чем обычно. Я очень счастлив вернуться домой... Спасибо также всем тем, кто издалека наполняет мою жизнь посланиями любви, — цитирует РИА Новости Спорт сообщение Пеле.

В пятницу, 1 октября, стало известно, что футболиста выписали из медицинского учреждения после операции по удалению опухоли в толстой кишке. Теперь Пеле предстоит продолжить лечение путем химиотерапии.

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