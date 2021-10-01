СМИ: футболиста Пеле выписали из медицинского учреждения после операции

Фото: Twitter / Pele

Трехкратного чемпиона мира по футбола Пеле выписали из больницы. Теперь ему предстоит курс химиотерапии. Об этом сообщили в пятницу, 1 октября, зарубежные издания.

— Бывший футболист Эдсон Арантес Насименто, Пеле, 80 лет, был выписан из больницы в этот четверг. Его госпитализировали в больницу Альберта Эйнштейна в южной зоне Сан-Паулу после операции по удалению опухоли в толстой кишке, — написали в местных СМИ.

В медицинском учреждении заключили, что состояние здоровья спортсмена стабильно. После удаления опухоли он будет продолжать лечение путем химиотерапии, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение СМИ.

31 августа Эдсона Арантиса ду Насименту, известного как Пеле, доставили в больницу. После 6 сентября он перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. Однако 14 сентября спортсмен покинул отделение интенсивной терапии. Футболист поблагодарил всех поклонников за позитивную энергию и любовь.

17 сентября бразильского футболиста Пеле госпитализировали в больницу имени Альберта Эйнштейна в городе Сан-Паулу. Тогда спортсмена поместили в отделение реанимации.