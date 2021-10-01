Жителям Подмосковья вернули около 65 миллионов рублей от управляющих компаний

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Государственная жилищная инспекция Московской области помогла жителям вернуть почти 65 миллионов рублей от управляющих компаний за девять месяцев 2021 года. Об этом в пятницу, 1 октября, рассказали в пресс-службе областной Госжилинспекции.

В ведомстве отметили, что за этот период специалисты провели 782 проверки обращений граждан по вопросам начислений за жилищно-коммунальные услуги.

— Выдано 365 предписаний о перерасчетах. Сумма возвращенных средств составила свыше 64,7 миллиона рублей, — добавили в пресс-службе.

Также в Госжилинспекции по Подмосковью заявили, что большая часть нарушений была выявлена в плате за отопление. На втором месте по количеству обращений жителей оказались перерасчеты за вывоз твердых коммунальных отходов.

— За электроэнергию в четырех муниципальных образованиях пересчитали 3,1 миллиона рублей. Сумма возврата за горячее и холодное водоснабжение заявителям из 16 округов региона составила 1,8 миллиона рублей, а за общедомовые нужды собственникам компенсировали 1,2 миллиона рублей, — заключили на официальном сайте регионального ведомства.

Во вторник, 28 сентября, генеральный директор ПАО «Городские инновационные технологии» Сергей Минко сообщил, что никаких бесплатных услуг ЖКХ не существует — жильцы платят за все, что делает управляющая компания. Но не все знают, что часть услуг, за которые платят владельцы жилья, уже учтены в обязанностях УК и оплачены.