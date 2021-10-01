Жителям Подмосковья вернули около 65 миллионов рублей от управляющих компаний
Государственная жилищная инспекция Московской области помогла жителям вернуть почти 65 миллионов рублей от управляющих компаний за девять месяцев 2021 года. Об этом в пятницу, 1 октября, рассказали в пресс-службе областной Госжилинспекции.
В ведомстве отметили, что за этот период специалисты провели 782 проверки обращений граждан по вопросам начислений за жилищно-коммунальные услуги.
— Выдано 365 предписаний о перерасчетах. Сумма возвращенных средств составила свыше 64,7 миллиона рублей, — добавили в пресс-службе.
Также в Госжилинспекции по Подмосковью заявили, что большая часть нарушений была выявлена в плате за отопление. На втором месте по количеству обращений жителей оказались перерасчеты за вывоз твердых коммунальных отходов.
— За электроэнергию в четырех муниципальных образованиях пересчитали 3,1 миллиона рублей. Сумма возврата за горячее и холодное водоснабжение заявителям из 16 округов региона составила 1,8 миллиона рублей, а за общедомовые нужды собственникам компенсировали 1,2 миллиона рублей, — заключили на официальном сайте регионального ведомства.
Во вторник, 28 сентября, генеральный директор ПАО «Городские инновационные технологии» Сергей Минко сообщил, что никаких бесплатных услуг ЖКХ не существует — жильцы платят за все, что делает управляющая компания. Но не все знают, что часть услуг, за которые платят владельцы жилья, уже учтены в обязанностях УК и оплачены.