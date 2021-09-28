Эксперт перечислил услуги ЖКХ, за которые не нужно платить

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Никаких бесплатных услуг ЖКХ не существует — жильцы платят за все, что делает управляющая компания. Но не все знают, что часть услуг, за которые платят владельцы жилья, уже учтены в обязанностях УК и оплачены. Об этом рассказал генеральный директор ПАО «Городские инновационные технологии» Сергей Минко.

Он отметил, что в первую очередь, это касается того, что находится вне квартир — уборка, текущий ремонт лестничных клеток и придомовой территории, чердаков и подвалов. Это все входит в зону ответственности УК и уже включено в квитанции об оплате.

Эксперт пояснил, что обязанности УК ограничиваются тарифами и согласованным заранее планом текущего ремонта.

— То есть, возможно, в вашем подъезде и нужно поменять окна и, действительно, это обязанность управляющей компании, но сделает она это только тогда, когда соберет необходимые деньги по тарифу текущего ремонта и только в рамках утверждаемого на год вперед плана ремонта. Поэтому жителям необходимо активно взаимодействовать с управляющими компаниями при формировании этого плана, — рассказал Минко.

Общедомовым имуществом являются и некоторые предметы внутри квартиры — батареи, системы вентиляции и водоотведения, газовые трубы до вентиля. Чинить их и менять на новые УК обязана бесплатно, так как это учтено в тарифах. Но решать, какая именно батарея будет установлена, станет тоже УК, заключил эксперт.

Все это прописано в договоре между жильцами и УК, который заключается после общего собрания, но большинство граждан никогда его не видели и не читали. А это нужно делать, чтобы не платить дважды за одну и ту же услугу, передает агентство «Прайм».

Эксперт рассказал, кого затронет повышение тарифов ЖКХ. В России планируется проработать вопрос усиления адресной поддержки граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Соответствующее распоряжение различным ведомствам направил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Рост цен на коммунальные услуги превысит уровень инфляции.