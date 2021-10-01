Сбербанк увеличил базовые ставки по ипотеке с 1 октября

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Сбербанк России с 1 октября поднял базовую ставку по ипотечным кредитам на покупку жилых помещений в новых домах и на вторичном рынке недвижимости. Об этом сообщили в пятницу, 1 октября, в пресс-службе организации.

По информации Сбербанка, стоимость ипотеки на покупку жилья в новостройке выросла на 0,4 процента до 8,4 процента годовых. При этом минимальная ставка по ипотечным кредитам для молодых семей на вторичном рынке составила 8,1 процента.

В Сбербанке добавили, что базовая ставка для всех остальных заемщиков увеличилась до 8,5 процента.

В пресс-службе компании отметили, что такие условия доступны заемщикам, имеющим зарплатную карту Сбербанка, первоначальный взнос от 20 процентов от общей стоимости недвижимости, страхование или электронную регистрацию сделки.

При этом совершить рефинансирование ипотеки другого банка теперь можно под 8,2 процента вместо прежних 7,9 процента годовых, передает РИА Новости.

Во вторник, 28 сентября, руководитель направления правовой поддержки сети офисов Ольга Балбек рассказал, что к новым рискам при покупке жилья относятся неожиданный иск от супруга продавца квартиры и наличие материнского капитала.