Эксперт предупредила о новых рисках при покупке недвижимости

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К новым рискам при покупке жилья относятся неожиданный иск от супруга продавца квартиры и наличие материнского капитала. Об этом рассказала руководитель направления правовой поддержки сети офисов Ольга Балбек.

Она напомнила, что права супругов появляются, если недвижимость является совместной собственностью, которая была куплена в браке. Приватизация, дарение, наследство — это личная собственность супруга, на чье имя она оформлена. Если речь идет об экс-супругах, то должен быть документ — соглашение о разделе имущества в добровольном или судебном порядке.

Балбек отметила, что, как правило, титульный собственник (продавец) пишет заявление в нотариальной форме или указывает отдельным пунктом договора купли-продажи, что на момент покупки квартиры он не был в браке. В это заявление может быть добавлено условие, что в случае претензий со стороны третьих лиц, продавец обязуется решить их самостоятельно и за свой счет.

Также материнский капитал эксперт назвала основной головной болью для риэлторского бизнеса в плане юридических проверок. Особенно это касается Москвы и области, где цены на жилье высокие, и на материнский капитал приходится только незначительная доля в общей стоимости квартиры.

В соответствии с федеральным законом использование средств материнского капитала должно быть направлено для целей, указанных в нем. Если родители используют маткапитал для приобретения жилья, то несовершеннолетние дети должны быть наделены долей собственности в приобретаемой квартире. Если объект недвижимости покупается с использованием ипотечного кредита, то родители должны подать заявление в Пенсионной фонд, где указывается, что после выплаты кредита они обязуются оформить на имя детей долю в праве в объекте недвижимости, указала специалист.

При проверке объекта недвижимости, юристы запрашивают от продавца данные об использовании маткапитала и запрашивают информацию из Пенсионного фонда. Актуальная справка об остатке средств по сертификату из ПФР служит доказательством выполнения требований закона при покупке недвижимости с участием маткапитала, передает агентство«Прайм».

Риелтор рассказала об изменении цен на жилье в Московской области. Стоимость жилья в Подмосковье за последние несколько месяцев просела на три-пять процентов, это связано с отсутствием льготной ипотеки и изменением условий процентной ставки.