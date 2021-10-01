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Белый дом: Байден продлил финансирование США до 3 декабря

Василий Плиткин

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Белый дом: Байден продлил финансирование США до 3 декабря
Фото: whitehouse

Президент США Джо Байден подписал закон о продолжении финансировании правительства до 3 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

— Документ подписан в качестве законодательного акта, - говорится в сообщении.

Джо Байден поблагодарил всех, кто участвовал в работе над данным документом, передает слова сообщения РИА Новости.

В четверг, 30 сентября, в США заканчивается 2021 финансовый год, однако законодатели пока не согласовали полноценный бюджет на следующий год.

Отсутствие временного бюджета грозило США приостановкой работы многих правительственных учреждений уже с 1 октября.

23 сентября, Конгресс США поддержал ужесточение санкций против госдолга России. Поправка, внесенная конгрессменом Брэдом Шерманом, будет включена в оборонный бюджет. Она предполагает запрет в любой валюте облигаций, выпущенных Банком России, ФНБ и Федеральным казначейством России со сроком погашения более 14 дней. Новая мера окажет незначительное влияние на способность России получать средства на мировых рынках

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