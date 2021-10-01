Опрос показал, что россияне стали покупать загородные дома меньшей площади

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В России сократилась средняя площадь продаваемых загородных домов. Это связано с ростом цен на недвижимость и снижению покупательной способности граждан, считают эксперты.

Повышение цен на загородную недвижимость зависит из-за увеличения стоимости рабочей силы, которая с начала пандемии подорожала в полтора раза, рассказали специалисты, опрошенные РИА Недвижимость. Также выросли цены на строительные материалы.

В Подмосковье с начала текущего года цены на загородное жилье в среднем выросли на 13 процентов – до 27,3 миллиона рублей за дом, поделился мнением руководитель аналитического центра «Циан» Алексей Попов.

— В ликвидных районах московского региона цены в текущем году прибавили до 50 процентов и вырастут в следующем еще на 15-20 процентов, — рассказал учредитель экспертного клуба «Загородный девелопмент» Валерий Лукинов.

Из-за роста цен покупатели стали ориентироваться на дома меньшей площади. По статистике компании «Этажи», в сравнении с прошлым годом средняя площадь покупаемых загородных домов в московском регионе снизилась на 12 процентов – до 92 квадратных метров

Минимальная площадь объекта в 2019 году в более дорогих сегментах загородной недвижимости в столичном регионе была 250 квадратных метров, а на сегодняшний день она составляет только 160.

В середине августа «ВМ» публиковала исследования Финансового университета при правительстве РФ. В них говорилось, что до конца 2021 года намерены купить дачу 6 процентов российских семей.