Красота... требует! На что готовы идти владельцы загородной недвижимости во имя своих маленьких Версалей

Фото: Анна Рыженкова / Вечерняя Москва

Согласно исследованиям Финансового университета при правительстве РФ, до конца 2021 года намерены купить дачу 6 процентов российских семей. На рост спроса на загородную недвижимость повлияла и пандемия: в условиях ограничения передвижений и карантина дачники оказались в «шоколадных» по сравнению с горожанами условиях. Вместе с ростом спроса выросли и наши претензии к угодьям.

Средняя сумма, которую еще в начале текущего года были готовы потратить москвичи на покупку загородного жилища с участком, — 986 тысяч рублей. В реальности этого мало: цена на загородное жилье не самого высокого уровня ныне колеблется в пределах двух миллионов. Цена ниже — место не самое престижное или с недостаточной инфраструктурой, выше — до плюс бесконечности — можно найти практически все, что хочешь, но все чаще в поле, среди новых нарезок земли.

Период сдачи дач в аренду завершается, многие стремятся делать покупки под осень. Тогда стоит поспешить. А вот зимой, когда дачи падают в цене, покупать их опасно: снег умело скрывает все возможные недочеты участка, в том числе отсутствие на нем дренажа и так далее.

Но вот — счастье есть, недвижимость приобретена. И статистика свидетельствует: порядка 60 процентов покупателей желают видеть рай на участке «здесь и сейчас», то есть максимально быстро. О тенденциях этих «хотений» и реальности и пойдет разговор.

— У тех, кто обустраивает загородные дома сегодня, претензий к их дизайну намного больше, чем было когда-то, — рассказывает ландшафтный дизайнер, глава ландшафтного бюро «Цепкова и партнеры» Мария Цепкова. — Но только за последнее время цены и на стройматериалы, и на растения для сада выросли значительно.

И работы по благоустройству стоят денег, но понимать это хотят далеко не все. Очарованные фантастическими красивыми фотографиями из иностранных журналов и, конечно, интернета, люди полагают, что разбить маленький Версаль на шести сотках не составит никакого труда и тем более не потребует затрат.

Конечно, есть способ «получить красоту» почти бесплатно: надо читать книги и смотреть журналы, рисовать планы, потом высаживать растения, которые по доброте душевной черенкуют вам соседи. Но это — задача на годы. А все хотят получить результат мигом. Например, осенью посадить на даче сад на новый лад, чтобы весной вернуться в него как в некую новую жизнь, а так не бывает.

Итак, либо сам себе мастер, либо… наемная сила. Но об этом — позже. Посмотрим, что же входит в понимание идеального участка у наших соотечественников.

Фото: mos.ru/ официальный сайт мэра Москвы / Максим Денисов

Чтобы ничего не делать

— Самый большой запрос сегодня — на «ленивый сад», — рассказывает Мария. — Это тот сад, в котором практически ничего делать не нужно, где все растет само по себе. Это, конечно, иллюзии — любой сад потребует подкормок, подрезок, подпиливания или стрижек, но, конечно, в правильно сочетанных композициях не так заметны будут сорняки, какие-то недостатки, очевидные на одиночных посадках-солитерах. Задача дизайнера при таком желании клиентов — подобрать неприхотливые кустарники и многолетние цветы, продумать форму газона, заранее понять, где пройдут дорожки.

Но, заказывая дизайнера, многие просто не понимают, сколько эти работы стоят на самом деле. Приведу пример: недавно одни мои «теоретические» клиенты рассказывали мне о планах: дорожки пойдут и тут, и там, и еще там…

Я попыталась охладить их пыл, с ходу высчитав, что общая длина дорожек будет близка к двумстам метрам: ходите по газону, зачем вам столько? Но в итоге работы были заказаны другой фирме, которая «была согласна с мнением заказчика», и в обошлась клиентам в 500 000 рублей, к чему они готовы, в общем, не были. И это только за дорожки, которые, конечно же, хотелось вымостить исключительно камнем! Но на этом деньги кончились, настроение исчезло — никто не ожидал такого разорения.

Особенность нынешней ситуации состоит в том, что новоявленные владельцы недвижимостью обычно обсуждают свои планы со знакомыми, и они ориентируют их, опираясь на свой личный опыт. Но даже два года назад ситуация была совсем иной в смысле затрат.

— Представления о том, что и сколько должно стоить, формируется из разных источников, — рассказывает Мария Цепкова. — Есть, с одной стороны, богатые люди, которые согласны платить за посадку крупномеров и по 30, и по 50 тысяч рублей, не говоря уже о том, что на участках высаживают дорогие и редкие породы деревьев, стоимость которых порой доходит до полутора сотен за экземпляр. С другой стороны, у нас существуют питомники, в которых черенки любых деревьев, кустарников и декоративных растений будут предлагать по 300 руб лей.

Какого эти черенки качества — вопрос другой. На стыке этих различных интересов и происходит разлом, непонимание, отчего работы дизайнера и садовника, например, могут цениться дорого. Ибо в представлении многих тот же ленивый сад — это просто посаженные абы как кусты. Хотя на самом деле грамотный дизайнер выстраивает целую схему рассадки, понимая, как будет меняться общий вид композиции с годами, какие растения будут расти быстрее, какие медленнее и так далее.

Сегодня сад стремятся сделать продолжением дома, рассказывает Мария.

— Безусловно, это красиво — когда сад является продолжением дома, его логически продлевает. Тогда возникают идеи о возведении беседок, патио, террас, игровых зон для детей. Сегодня цены на это выросли в разы, — констатирует Цепкова. — Но что такое площадка для чаепития, пусть даже прикрытая сверху? Это — дерево. Которое не выдержит и двух сезонов зимы, если не будет правильно обработано. Ну, или пол надо выкладывать из лиственницы или специально обработанных синтетических материалов под дерево. Кроме того, патио или беседку тоже надо вписать в общую логику участка. Если он невелик, это непросто.

Траты или практичность

Тем не менее, рассказывает Мария, нельзя не оценить тягу людей разного достатка к созданию неповторимого образа своей «фазенды».

— Тренд последних лет — это, конечно, вертикальное озеленение участков. Причем если раньше фантазии людей хватало только на создание зеленых стенок из лиан, вроде дикого винограда или жимолости каприфоли, сейчас в моде стильные конструкции из горшочков с ампельными растениями, мелкоцветами, суккулентами, — объясняет Цепкова. — Это действительно выглядит сказочно, но, как правило, либо в очень богатых домах, где хозяева могут позволить себе менять растения, если они изрослись, либо у больших умельцев. Даже сажая живые изгороди, люди не всегда понимают, что они требуют большого ухода, а уж хитроумные конструкции — тем более.

Сегодня в моде, рассказывает Мария, больший спрос на естественность, ненавязчивую красоту. Если планируется водоем, то непременно «как настоящий», с красивыми растениями, иногда — с подсветкой, фонтанами, работающими как от непрерывной циркуляции воды, ее взаимовозврата, так и от солнечных батареек.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

— Люди понимают, что просто выкопать яму и залить ее водой недостаточно. Понимают, что организация водоема требует труда. Но почему-то отказываются понимать, что и геотекстиль для дна, и сетка, укрепляющая стены, и необходимый для нормальной работы насос требуют вложений. Иногда это заканчивается разочарованиями, — рассказывает Мария Цепкова. — Чтобы их не было, нужно не «вестись» на просто красивую картинку, а погружаться в процесс чуть глубже. Нередки случаи, когда, не сделав и трети от задуманного, люди остаются без денег. И потом, что такое искусственный водоем?

Объект, требующий заботы. В нем может зацвести вода, появиться ряска, излишек растений нужно выпалывать. В этом смысле куда практичнее вкопанные прудики-малыши, которые тоже можно красиво обсадить растениями, обложить камнями. Надо соизмерять свои возможности и силы, прежде чем принимать такие решения.

А еще сейчас в тренде рыборазведение: пруды для зарыбления выкапывают даже на десяти сотках земли, запуская в них карпов и белых амуров. Иногда такие пруды не вписываются в концепцию участка вообще, но главное — требуют большого и постоянного ухода, который ляжет на ваши плечи. Да, вода в моде. Но подумайте о своих силах! Ведь рыбы еще и болеют иногда…

Умнее не бывает

Но самые затратные, правда, возможно, и окупаемые со временем вещи — это организация умного сада, то есть пространства, буквально нашпигованного различными ноу-хау.

— Если капельный полив по принципу «бочка на высоте — шланг на земле» стоит копейки, то система умного водоорошения участка потребует изрядных вложений, — объясняет продавец техники для сада и огорода сетевого маркета Игорь Мартынюк. — Как правило, мы привозим такое оборудование по спецзаказам, поскольку его монтаж требует серьезной инженерной подготовки. Не так давно на участке в 15 соток в ближнем Подмосковье мы делали проект, так вот, монтаж системы полива от центрального водопровода (сетка труб под поверхностью земли и орошением участка на 98 процентов с возможностью включения воды через телефон) обошлась владельцу под ключ в 750 000 рублей. Работает система и правда как часы.

Фото: Рixabay / eleus500

Монтаж мы закончили за месяц, и во время июльской жары сад этого человека, конечно, чувствовал себя прекрасно. В сумму вошел и отдельный отсек тепличного полива, а также две точки для дождевания газонов. Когда мы занимались монтажом, я, честно, завидовал немного, поскольку у нас на даче есть только лейки. Но зато чужой пример заставил меня смонтировать капельный полив в теплице. Это правда помогает, хотя в условиях жары +30 такого полива все равно недостаточно.

По наблюдениям Михаила, все больше дачники интересуются солнечными батареями и «ветряками». Понятно: кому не хотелось бы жить с автономным электричеством.

— Некоторые фирмы завлекают покупателей обещаниями, что они заработают на продаже избытков энергии, но это мне кажется маниловщиной, — улыбается Михаил. — Хотя попробовать приобрести что-то на пробу можно, но и это стоит недешево. Приличная солнечная станция стоит порядка 800 000 рублей.

Огромное внимание уделяют сейчас и заборам — это считается лицом участка, рассказывает Мария Цепкова. И это правда — на его фоне могут особенно красиво смотреться декоративные растения, лианы. Но тут свои подвохи.

— В моде заборы пластиковые или металлические с качественным напылением, — рассказывает Игорь Мартынюк. — Дешевый пластик брать нельзя — треснет зимой от удара той же снегоуборочной лопатой. А любители загородиться от чужих глаз, как и прежде, ставят забор из профнастила, но сейчас их устанавливают не сплошняком, а через столбики из кирпичей или колонн.

Надо понимать, что сплошное полотно — «климатообразующее», поскольку через него территория не продувается, а значит, не освобождается от лишней влаги. Но я хотел бы предупредить о другом. Когда обносят солидные территории, установщики нередко «накалывают клиентов», привозя им листы металла чуть тоньше, чем обговаривалось при сделке. Мало того, что тонкое полотно забора на ветру будет «петь», так оно еще и повредится от снега и даже удара в него мяча. А при разнице в толщине полотна всего в 0,2 мм — не в вашу пользу — вы дарите установщикам примерно 65 000 рублей на 100 метрах забора.

Особая история и хит на дачах — свет, уличное освещение. Потрясающе красивые модели ламп позволяют играть с цветом, выделяя отдельные зоны участка, выгодно подсвечивая растения. Многие убедились на личном опыте, что фонарики на солнечных батарейках работают не слишком надежно и не всегда их работа связана с активностью солнца — много продается дешевки и халтуры. В этом смысле садовые светильники статичные, работающие от электричества, куда надежнее. Но и счетчик при этом не дремлет, конечно… И стоит ныне все недешево.

— Стоимость качественных фонарей — примерно 10 000 рублей, — объясняет Игорь Мартынюк. — Поэтому многие обращают внимание на светодиодные ленты, которые «едят» куда меньше энергии.

Развод и никаких гарантий

Однако все вышеперечисленное — путь избранных. Не имея финансовой возможности сделать все так, как обещают западные разработчики идеальных моделей фазенд, россияне и особенно москвичи голосуют за простоту — по крайней мере, в смысле выбора растений.

— Почти у всех сейчас одна мечта — чтобы сад цвел с весны до осени, — рассказывает Мария Цепкова, — а зимой был «зеленым» за счет хвойников. Люди делают очень красивые сочетания из цветов и овощных культур, это выглядит оригинально. Тренд — стильные грядки, модульные, обсаженные декоративными растениями. По моим наблюдениям, люди меньше увлечены экзотами, их посадка в нашей зоне рискованного земледелия не всегда приносит ожидаемый результат.

Однако именно с этим, уверен биолог Михаил Краснов, связаны и новые мошеннические предложения, заполонившие интернет.

— Люди хотят красоты, на что, конечно, недобросовестные продавцы пытаются получить дивиденды, — поясняет он. — Например, хит этого, да и того — глициния. Если рассматривать фото этого растения в интернете, можно с ума сойти от красоты. Конечно, хочется ее иметь у себя. И что пишут? Растет, цветет, налетай, покупай. Да еще и не так дорого.

У меня как минимум десяток знакомых купили это чудо, чтобы в результате похоронить свои мечты и деньги и ощутить разочарование. А ведь достаточно погрузиться чуть глубже в информацию, чтобы понять: ни глициния (вистерия) китайская, ни глициния флорибунда, ни глициния шелковистая, а именно их чаще всего нам предлагают купить, в средней полосе не перезимуют. То есть теоретически они могут это сделать под укрытием, но надежно укрыть растения длиной в несколько метров крайне трудно, да и выпревают они нещадно. Зимует у нас только один вид глициний — макростахия, или крупнокистная. И относится этот вид к глициниям американским, тогда как интернет-сайты обычно торгуют глициниями азиатскими. А семена глицинии, которые тоже в ходу, это вообще развод: растение, выращенное из семени, зацветет лет через 15–20 в лучшем случае.

глициния / Фото: Рixabay / matthiasboeckel

Таких примеров, объясняет Михаил, десятки, если не сотни. Фантастические персики, включая плоские инжирные, абрикосы, обсыпная черешня — чего только не предлагают сегодня в самых элитных питомниках! А спрос за погибшее дерево с кого? Виноват хозяин: не так посадил. Именно поэтому, кстати, на подобные саженцы питомники стараются гарантий не давать — проверено на опыте.

Садовники от слова горе

Конечно, в идеале, советует Михаил Краснов, нужно иметь какого-то опытного знакомого, который мог бы уберечь вас от лишних бесполезных трат или ошибок при уходе за садом.

Дачники же в основном как были любителями, так любителями и остаются. Из года в год тиражируются ошибки, заблуждения, новый опыт к нам прирастает плохо. Может, нанять профессионалов? — Цены на услугу «уход за садом» колеблются: в питомнике могут попросить за это до 30 000 рублей в месяц, частник — тысяч 8–10.

Есть услуги дешевле: допустим, в первый визит делаются основные работы, и за это берут прилично, а потом начинаются работы поддерживающие, что стоит примерно 2–5 тысяч за визит (в зависимости от размеров сада и задач). Если вы нанимаете частного садовника (от 10 до...

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

150 000 тысяч рублей в месяц!), главное — чтобы он имел специальное образование. В Подмосковье много случаев, когда хозяева участков становились жертвами проходимцев: «заезжие» садоводы, случалось, сад обрезали так, что деревья в нем погибали. Будьте осторожны! Если саду нужна обрезка и уход садовника, уж лучше договориться об этих работах с фирмой, по крайней мере, будет кому держать ответ за содеянное. И помните: на вашей любви к прекрасному кто-то очень хочет заработать!