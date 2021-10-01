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Движение транспорта по 5-му Новоподмосковному переулку ограничат с 5 октября

Виктория Сикерина

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Движение транспорта по 5-му Новоподмосковному переулку ограничат с 5 октября
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
1, 5-й Новоподмосковный переулок, Москва, Россия Карта всех событий

Транспортное движение по 5-му Новоподмосковному переулку на севере столицы ограничат с 5 октября по 30 ноября текущего года. Об этом сообщили в пятницу, 1 октября, в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В ведомстве отметили, что на участке специалисты проведут инженерные работы.

— С 5 октября в 5-м Новоподмосковном переулке будет ограничено движение автомобилей в связи с инженерными работами. Ограничения продлятся до 30 ноября, — заявили в департаменте.

В пресс-службе написали, что с 5 по 7 октября на переулке в районе дома №1 круглосуточно будет действовать приоритетное право проезда. Здесь же с 10 по 12 октября сохранят для движения одну полосу с помощью ликвидации парковок для автомобилей.

Также на 5-м Новоподмосковном переулке возле дома №4с1 с 13 по 20 октября ликвидируют автостоянку и организуют приоритетное право проезда. При этом с 21 по 26 октября на участке будет действовать лишь приоритетное право проезда. С 27 октября по 31 октября здесь частично оставят для движения одну полосу, а с 1 ноября по 7 ноября — организуют одну полосу с приоритетом.

Ограничения будут действовать в районе домов №3с1 и №6. Здесь организуют приоритетный проезд и частично сохранят одну полосу движения соответственно, передает агентство городских новостей «Москва».

В четверг, 30 сентября, в дептрансе столицы рассказали, что движение ограничат на Подъемной улице и в Перовском проезде на юго-востоке Москвы с 4 октября 2021 года по 30 января 2022 года.

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