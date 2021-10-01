Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эксперты перечислили высокооплачиваемые профессии для пенсионеров

Василий Плиткин

Общество
Эксперты перечислили высокооплачиваемые профессии для пенсионеров
09_27_2018_ГАЛЕРЕЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ ГУП ЦЭИИС_НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТЕАТРА САТИРИКОН ЗАМЯТИНА

Среди самых высокооплачиваемых профессий для пенсионеров – оператор по добыче нефти, сварщик, геодезист, домработница и шеф-повар. Зарплата на этих должностях может достигать 175 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру».

— Ко Дню пожилых людей сервис «Работа.ру» изучил базу вакансий, на которых работодатели будут рады видеть соискателей разных возрастов, в том числе предпенсионных и пенсионных лет, — говорится в сообщении, передает ТАСС.

Оператору по добыче нефти и газа в Мегионе будут платить 170–175 тысяч рублей в месяц. Опытному сварщику на машиностроительном заводе в Санкт-Петербурге – от 145 тысяч рублей ежемесячно. Доход до 120 тысяч рублей доступен домработнице в Москве. Строительная компания в Красноярском крае ищет геодезиста, которому готовы платить от 120 тысяч рублей. От 100 тысяч рублей готовы платить шеф-повару в Хабаровске.

24 сентября аналитики назвали профессии с ожидаемым ростом зарплат. Подъема доходов стоит ждать специалистам, которые могут регулярно работать из дома, а также линейному персоналу в строительстве, гостинично-ресторанном бизнесе и ретейле.

Читайте также:
ПенсионерыЗарплатыРабота
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трудный сирийский вопрос

Ян Арт
Ян Арт

Доллар дешевеет, нефть дорожает

Ирина Апексимова
Ирина Апексимова

Мэтры вернутся на сцену театра

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Немцы выбрали стабильность

Вера Москвина
Вера Москвина

Как обуздать ретивого дворника

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Странная история в русском хоккее

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Главный немецкий вопрос: третьим будешь?

Все мнения
О проекте