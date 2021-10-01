Эксперты перечислили высокооплачиваемые профессии для пенсионеров

09_27_2018_ГАЛЕРЕЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ ГУП ЦЭИИС_НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТЕАТРА САТИРИКОН ЗАМЯТИНА

Среди самых высокооплачиваемых профессий для пенсионеров – оператор по добыче нефти, сварщик, геодезист, домработница и шеф-повар. Зарплата на этих должностях может достигать 175 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру».

— Ко Дню пожилых людей сервис «Работа.ру» изучил базу вакансий, на которых работодатели будут рады видеть соискателей разных возрастов, в том числе предпенсионных и пенсионных лет, — говорится в сообщении, передает ТАСС.

Оператору по добыче нефти и газа в Мегионе будут платить 170–175 тысяч рублей в месяц. Опытному сварщику на машиностроительном заводе в Санкт-Петербурге – от 145 тысяч рублей ежемесячно. Доход до 120 тысяч рублей доступен домработнице в Москве. Строительная компания в Красноярском крае ищет геодезиста, которому готовы платить от 120 тысяч рублей. От 100 тысяч рублей готовы платить шеф-повару в Хабаровске.

24 сентября аналитики назвали профессии с ожидаемым ростом зарплат. Подъема доходов стоит ждать специалистам, которые могут регулярно работать из дома, а также линейному персоналу в строительстве, гостинично-ресторанном бизнесе и ретейле.