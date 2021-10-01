Врач назвал число переболевших коронавирусом детей в России

Фото: unsplash

Около 20-45 процентов несовершеннолетних в РФ уже переболели коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил в пятницу, 1 октября, директор лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков.

Вирусолог отметил, что рост количества заболевших связан с началом нового учебного года в образовательных учреждениях.

— С 1 сентября одномоментно по всей стране возрастает число социальных контактов у той категории, которую пока нельзя вакцинировать, — детей до 18 лет. А дети составляют примерно 30 процентов от населения. Некоторые из них уже переболели коронавирусом — в зависимости от региона это 20–45 процентов от общего числа, — заявил Павел Волчков.

Также он подчеркнул, что в настоящий момент штамм «Дельта» самый распространенный на территории страны. Именно из-за него снизился средний возраст тяжелого течения болезни с 65 лет до 45.

— Этот штамм крайне контагиозен и, к сожалению, эффективно убивает, — передает издание «Известия» слова эксперта.

Ранее главный врач медицинского центра «Лидер-медицина», педиатр-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что текущая волна коронавируса в России стабилизируется только к середине декабря.