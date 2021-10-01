Две трети россиян готовы отказаться от вредных привычек ради долголетия

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Более 60 процентов граждан России понимают, что для долголетия им необходимо отказаться от вредных привычек и начать заниматься спортом. Такие данные показало исследование негосударственного пенсионного фонда Сбербанка СберНПФ.

В опросе участвовали 13 тысяч человек из разных регионов России.

— Одним из источников счастья большинство россиян считает долгую и активную жизнь. При этом треть жителей нашей страны уверены, что они окружены в основном счастливыми людьми, — передает слова из сообщения РИА Новости.

Отмечается, что почти половина россиян считает, что на пути к долголетию необходимо сокращать потребление алкоголя. 60 процентов выступают за сокращение курения.

— Стремление россиян отказываться от вредных привычек и вырабатывать полезные ради долгой и счастливой жизни проявляется в заботе о здоровье не только физическом, но и финансовом, — заключил гендиректор СберНПФ Александр Зарецкий.

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