Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Две трети россиян готовы отказаться от вредных привычек ради долголетия

Василий Плиткин

Общество
Две трети россиян готовы отказаться от вредных привычек ради долголетия
Фото: Pixabay

Более 60 процентов граждан России понимают, что для долголетия им необходимо отказаться от вредных привычек и начать заниматься спортом. Такие данные показало исследование негосударственного пенсионного фонда Сбербанка СберНПФ.

В опросе участвовали 13 тысяч человек из разных регионов России.

— Одним из источников счастья большинство россиян считает долгую и активную жизнь. При этом треть жителей нашей страны уверены, что они окружены в основном счастливыми людьми, — передает слова из сообщения РИА Новости.

Отмечается, что почти половина россиян считает, что на пути к долголетию необходимо сокращать потребление алкоголя. 60 процентов выступают за сокращение курения.

— Стремление россиян отказываться от вредных привычек и вырабатывать полезные ради долгой и счастливой жизни проявляется в заботе о здоровье не только физическом, но и финансовом, — заключил гендиректор СберНПФ Александр Зарецкий.

24 сентября директор научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология», доктор медицинских наук, профессор Кирилл Прощаев рассказал о том, как можно прожить до 100 лет.

Читайте также:
долголетиеОпросыВредные привычки
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трудный сирийский вопрос

Ян Арт
Ян Арт

Доллар дешевеет, нефть дорожает

Ирина Апексимова
Ирина Апексимова

Мэтры вернутся на сцену театра

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Немцы выбрали стабильность

Вера Москвина
Вера Москвина

Как обуздать ретивого дворника

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Странная история в русском хоккее

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Главный немецкий вопрос: третьим будешь?

Все мнения
О проекте