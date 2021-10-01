Сбербанк снизил ставку по небольшим потребительским кредитам на 0,3 процента

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Сбербанк России с октября 2021 года снизил максимальную ставку по потребительским кредитам до 300 тысяч рублей на 0,3 процента. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщили на официальном сайте организации.

Теперь ставка по такому кредиту составляет от 10,9 процента до 21,2 процента годовых.

При этом кредит от 300 тысяч до миллиона рублей будет стоить от 9,9 процентного пункта до 16,9. Ставка на сумму свыше одного миллиона рублей составляет от 9,9 процента до 12,9 процента.

В банке отметили, что ставка зависит от того, получает ли клиент заработную плату или пенсию в организации, а также от срока ссуды, передает РИА Новости.

Также в пятницу, 1 октября, Сбербанк России с 1 октября поднял базовую ставку по ипотечным кредитам на покупку жилых помещений в новых домах и на вторичном рынке недвижимости.

Стоимость ипотеки на покупку жилья в новостройке выросла на 0,4 процента до 8,4 процента годовых.

При этом минимальная ставка по ипотечным кредитам для молодых семей на вторичном рынке составила 8,1 процента.