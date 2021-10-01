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Детский сад на 140 воспитанников планируют возвести в подмосковных Луховицах

Виктория Сикерина

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Детский сад на 140 воспитанников планируют возвести в подмосковных Луховицах
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Московская область, городской округ Луховицы, посёлок Красная Пойма Карта всех событий

Детский сад на 140 мест планируют построить в поселке Красная Пойма городского округа Луховицы в Московской области к 2024 году. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщили в пресс-службе регионального министерства строительного комплекса.

В ведомстве отметили, что строительство произведут за счет средств областного бюджета.

— В настоящее время завершено проектирование, заключен договор на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, — заявили в пресс-службе.

Также в министерстве добавили, что детский сад сможет принять 140 детей от трех до семи лет. В здании будут предусмотрены младшие, средние и старшие группы.

Дошкольное учреждение оснастят игровой комнатой, спальней, буфетом, физкультурными и музыкальными залами, медицинским блоком и другими помещениями.

Двор также благоустроят: здесь установят теневые навесы и оборудуют спортивную и бытовую площадки.

На официальном сайте министерства заключили, что ввод в эксплуатацию запланирован на 2024 год.

Также в пятницу, 1 октября, в региональном ведомстве рассказали, что более 30 областных дорог в 18 городских округах Подмосковья отремонтируют с применением мастичной ленты.

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