Свыше 30 дорог в Московской области обновят с применением мастичной ленты

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Более 30 областных дорог в 18 городских округах Подмосковья отремонтируют с применением мастичной ленты. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщили в пресс-службе регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

В ведомстве отметили, что ремонт произведут в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

— В Подмосковье более 30 региональных дорог отремонтируют с применением мастичной ленты. Работы проведут в 18 округах в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с применением стыковочной битумно-полимерной ленты, — заявили в министерстве.

Также в пресс-службе написали, что такую ленту специалисты используют во время укладки асфальтобетонного покрытия на стыке между полосами для транспортного движения. Она защищает стыки от влаги, что увеличивает износостойкость магистралей.

Ремонт позволит оптимизировать работу дорожных служб региона и снизит затраты на обслуживание дорог, передает официальный сайт министерства.

В четверг, 30 сентября, в региональном ведомстве рассказали, что свыше 200 жителей Рузского городского округа в Московской области переселят из аварийного жилья в следующем году.