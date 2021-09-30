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Свыше 200 жителей Рузского округа Подмосковья расселят из ветхого жилья в 2022 году

Виктория Сикерина

Город
Свыше 200 жителей Рузского округа Подмосковья расселят из ветхого жилья в 2022 году
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»
Россия, Московская область, Руза, Вишнёвая улица Карта всех событий

Свыше 200 жителей Рузского городского округа в Московской области переселят из аварийного жилья в следующем году. Об этом рассказали в четверг, 30 сентября, в пресс-службе регионального министерства строительного комплекса.

В ведомстве отметили, что данную программу реализуют в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

— В 2022 году в Рузском городском округе из аварийного жилья переселят 202 человека. Квартиры для переселенцев расположены в четырех домах-новостройках, работы на которых вышли на завершающий этап, — написали в пресс-службе.

Так, например, 74 семьи переселят в дом на Вишневой улице в Рузе, общая площадь которого составляет свыше трех тысяч квадратных метров. В настоящий момент в новостройке специалисты завершают отделку общих зон и благоустройство дворов. В эксплуатацию многоэтажку введут в декабре 2021 года, добавили на официальном сайте министерства.

В четверг, 30 сентября, начнет работу обновленный состав Московской областной думы.

На первом заседании депутаты зарегистрируют фракции политических партий, определят количество комитетов, их председателей и заместителей.

Приоритетной задачей нового созыва станет работа над областным бюджетом на ближайшие три года.

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