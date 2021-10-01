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Ученые нашли связь между депрессией и деменцией

Василий Плиткин

Общество
Ученые нашли связь между депрессией и деменцией
Фото: Pexels

У пожилых людей нередко встречается снижение когнитивных способностей. Новое исследование ученых, опубликованное в Journal of Alzheimer, помогло определить некоторые факторы, которые способствуют развитию деменции. Также оно показало связь между слабоумием и депрессией.

В исследовании приняли участие группы людей разного возраста: молодой возраст (20-49 лет), средний (50-69 лет) и пожилой (70-89 лет). Всего участвовало более 15 тысяч человек.

После проведения тестов на депрессию, ее признаки были выявлены у 13 процентов молодых людей, у 26 процентов людей среднего возраста и у 34 процента пожилых, пишет издание «Газета.ру».

Наблюдение за исследуемыми проходило в течение 11 лет. Выяснилось, что депрессия в молодости повышала риск развития деменции в старости на 73 процента. Если депрессия была выявлена в среднем возрасте, то риск повышался на 43 процента.

Как считают ученые, это может быть связано с гиперактивностью центральной нервной системы. Во время депрессии она увеличивает выработку гормонов стресса, что приводит к повреждению гиппокампа - часть мозга для формирования и хранения воспоминаний.

В среду, 29 сентября, ученые назвали ранний признак деменции, который обычно упускают из виду. Специалисты отметили, что, несмотря на распространенность деменции, широкая общественность имеет недостаточное представление о ее симптомах.

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