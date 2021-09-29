Ученые назвали ранний признак деменции, который обычно упускают из виду

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Исследования ученых показали, что существует ранний симптом слабоумия, который люди обычно упускают из виду. Специалисты отметили, что, несмотря на распространенность деменции, широкая общественность имеет недостаточное представление о ее симптомах.

Новое исследование выявило, что половина респондентов (51 процент) живут с деменцией в своей семье. Почти две трети (61 процент) не думают, что смогут определить разницу между ранними симптомами деменции и естественными признаками старости.

В ходе опроса только около половины респондентов (49 процентов) признали снижение чувствительности к чувствам других людей ранним признаком слабоумия. Специалисты отметили, что данный симптом может указывать на болезнь. Подавляющее большинство опрошенных (82 процента) указали на потерю памяти в качестве признака деменции.

По словам ученых, в результате незнания ранних признаков деменции происходит недооценка состояния человека и задержка диагностики.

— Мы призываем сектор здравоохранения и социальной помощи и правительство присоединиться к нам для повышения осведомленности о ранних симптомах болезни Альцгеймера и деменции, чтобы побудить людей как можно скорее обратиться за диагностикой. Это может быть важно для обеспечения эффективных ранних вмешательств, — заявил один из авторов исследования, ученый Джон Рамзи.

Также исследователи отметили, что болезнь Альцгеймера является наиболее распространенной причиной слабоумия, передает издание Express.

Медики перечислили шесть ранних симптомов деменции. Болезнь развивается, когда кровоснабжение головного мозга уменьшается, это приводит к повреждению клеток мозга. Врачи отметили, что на самых ранних стадиях лечение может быть эффективно или поможет снизить скорость прогрессирования болезни.