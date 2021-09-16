Медики перечислили шесть ранних симптомов деменции

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Деменция развивается, когда кровоснабжение головного мозга уменьшается, это приводит к повреждению клеток мозга. Медики назвали ранние симптомы этого заболевания.

Они отметили, что на самых ранних стадиях лечение может быть эффективно или поможет снизить скорость прогрессирования болезни.

Так, одним из ранних признаков деменции являются проблемы с концентрацией внимания. Это может быть отключение от фильма, телепрограммы, подкаста или книги, которые обычно привлекают человека.

Еще одним признаком болезни могут быть изменения в настроении и поведении. Некогда жизнерадостный человек в последнее время может стать более раздражительным или возбужденным. Также симптомами деменции могут являться медлительность мысли, трудности с планированием, проблемы с пониманием, памятью и языком.

Врачи отметили, что, хотя эти проблемы могут быть «едва заметными» в начале, со временем симптомы становятся более выраженными.

Кроме того, специалисты сообщили, что риск деменции у человека удваивается примерно каждые пять лет после 65 лет. А снижение риска инсульта, диабета или сердечных заболеваний является ключевым способом снижения риска данного заболевания.

Для этого медики рекомендовали придерживаться здоровой диеты, регулярно заниматься спортом, не курить и не употреблять много алкоголя, сообщается на портале Express.

Ученые из Японии обнаружили новые признаки деменции у пожилых. Специалистам из Окинавского института науки и технологии удалось выявить метаболиты крови, изменение в содержании которых ассоциируется с развитием слабоумия.