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Четыре человека погибли в ДТП с участием грузовика во Владимирской области

Виктория Сикерина

Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с участием грузовика во Владимирской области
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Владимирская область, Гороховецкий район Карта всех событий

Четыре человека погибли и еще пятеро получили травмы в результате аварии с участием микроавтобуса и грузовика на трассе «Волга» в Гороховецком районе Владимирской области. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В ведомстве отметили, что, по предварительным сведениям, авария произошла в 02:30 по московскому времени.

— По предварительным данным, 1 октября около 02:50 на федеральной автодороге М-7 «Волга» в Гороховецком районе произошло столкновение большегруза и микроавтобуса. Известно о четырех погибших и пяти пострадавших, — заявили в органах.

В настоящий момент сотрудники выясняют причины и обстоятельства произошедшего. ТАСС добавило, что на данном участке транспортное движение затруднено.

В четверг, 30 сентября, в пресс-службе ГУ МВД России рассказали, что четыре человека погибли и трое пострадали в результате ДТП на 432-м километре трассы «Кавказ» в Кабардино-Балкарской Республике.

Происшествие случилось на выезде из города Баксан. Здесь столкнулись автомобили марок Toyota и «Газель».

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