Четыре человека погибли в результате аварии в Кабардино-Балкарии

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Четыре человека погибли и трое пострадали в результате ДТП на 432 километре трассы «Кавказ» в Кабардино-Балкарской Республике. Об этом сообщили в четверг, 30 сентября, в пресс-службе ГУ МВД России.

В ведомстве отметили, что авария произошла на выезде из города Баксан. Здесь столкнулись автомобили марок «Toyota» и «Газель».

— По предварительным данным, в результате происшествия погибли четыре человека, — водитель и три пассажира иномарки. Водителю Газели и двум его пассажирам, среди которых несовершеннолетний, оказывается медицинская помощь, — написали в пресс-службе.

Из-за ДТП транспортное движение на магистрали временно ограничили. Объезд участка осуществляется через селение Дыгулыбгей.

В настоящий момент на месте происшествия работают следственно-оперативные сотрудники и спасатели МЧС. Причины и обстоятельства произошедшего также выясняются, передает официальный сайт «МВД Медиа».

В среду, 29 сентября, пресс-служба столичной ГИБДД рассказали, что с начала 2021 года в Москве было зафиксировано почти 95 тысяч нарушений норм тонировки стекол транспортных средств.

Одна из санкций за такое нарушение — штраф на сумму от двух до четырех тысяч рублей.