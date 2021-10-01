В порту Сахалина ликвидируют утечку нефтепродуктов

Разлив нефти

На площади десяти тысяч квадратных метров в Анивском заливе на острове Сахалин ликвидируют утечку нефтепродуктов. Утечка в открытое море не зафиксирована. Об этом сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

— В южном ковше морского порта Корсакова произошел разлив нефтепродуктов в акваторию бухты на площади десять тысяч квадратных метров. Дальнейшей утечки нефтепродуктов не наблюдается, — приводит РИА Новости слова из сообщения пресс-службы.

Отмечается, что утечка нефтепродуктов произошла во время распиловки старых судов.

Для устранения последствий утечки нефтепродуктов выехала группа специалистов Морспасслужбы со всем необходимым оборудованием в составе шести человек, двух единиц техники, спасатели ГУ МЧС России по региону, спасатели из города Корсакова. Всего задействовано 15 единиц человек и четыре единицы техники.

Как рассказали в правительстве Сахалинской области, в настоящий момент ведется мониторинг по выявлению новых очагов загрязнения.

В августе власти Кубани заявили об отсутствии угрозы отдыхающим из-за утечки нефти. Кроме того, по его словам, для отдыхающих нет угрозы, и курортный сезон не будет сорван