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Власти Кубани заявили об отсутствии угрозы отдыхающим из-за утечки нефти

Иван Юминов

Происшествия
Власти Кубани заявили об отсутствии угрозы отдыхающим из-за утечки нефти
Фото: Сайт Института космических исследований РАН / iki.cosmos.ru

Утечка нефти из трубопровода Каспийского трубопроводного консорциума в Черное море не представляет угрозы для отдыхающих. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в четверг, 12 августа.

— Мы совершили облет на вертолете Черноморской акватории в районе Абрау-Дюрсо, Анапы и Новороссийска. Мы не увидели нефтяных пятен в морской акватории, — рассказал глава региона.

Глава региона добавил, что морской флоре и фауне ничего не угрожает. Кроме того, по его словам, для отдыхающих нет угрозы, и курортный сезон не будет сорван.

Своевременные меры по ликвидации последствий происшествия сказались на чистоте воды и безопасности в целом, приводит слова Кондратьева Интерфакс.

Разлив нефтепродуктов рядом с Новороссийском произошел вечером 7 августа во время перекачки нефти на греческий танкер Minerva Symphony.

Нефть перекачивали из погрузочного устройства ВПУ-1 Каспийского трубопроводного консорциума, чья пресс-служба изначально сообщала о разливе на площади 200 квадратных метров.

Позже благодаря спутниковым снимкам удалось установить, что площадь пятна от выброса горючего составила 80 квадратных километров.

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