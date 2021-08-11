Разлив нефти у Новороссийска оказался в 400 раз масштабнее предполагаемого

Фото: Brocken Inaglory/ CC BY-SA 4.0

Площадь пятна от выброса нефти недалеко от Новороссийска составила 80 квадратных километров, а не 200 квадратных метров, как было заявлено изначально. Информация следует из изображения на спутниковых снимках, которые были проанализированы российскими учеными.

В сообщении на сайте Института космических исследований РАН отмечается, что нефтяное пятно было вытянуто от берега в открытое море на расстояние 19 километров в воскресенье, 8 августа. Об этом свидетельствует снимок спутника Sentinel-1, который был сделан в тот же день.

Фото: Сайт Института космических исследований РАН / iki.cosmos.ru

Изображение изучали сотрудники Институтов океанологии и космических исследований РАН.

Сам разлив нефтепродуктов произошел вечером 7 августа во время перекачки нефти на греческий танкер Minerva Symphony. Нефть перекачивали из погрузочного устройства ВПУ-1 Каспийского трубопроводного консорциума. Именно его пресс-служба изначально сообщала о разливе на площади 200 квадратных метров.

В сообщении специалистов РАН также говорится, что они продолжают анализировать спутниковые данные и не имеют пока никакой новой информации.