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Япония опередила США по числу привитых от коронавируса граждан

Виктория Сикерина

В мире
Япония опередила США по числу привитых от коронавируса граждан
Фото: flickr.com / U.S. Naval War College

Япония обогнала США по уровню вакцинации граждан против коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщил премьер-министр государства Есихидэ Суга.

Он отметил, что в настоящий момент 70 процентов жителей Японии уже вакцинировались первым компонентом. При этом 60 процентов населения в скором времени окончательно завершат вакцинацию второй дозой.

— Мы уже обогнали США... Я от всего сердца благодарю народ за сотрудничество, выражаю благодарность и уважение медицинским работникам... Мы будем поэтапно ослаблять ограничения для ресторанов и массовых мероприятий, — заявил Есихидэ Суга.

Однако министр подчеркнул, что соблюдать меры защиты от распространения коронавируса по-прежнему необходимо, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что закон о бесплатной вакцинации в частных и ведомственных клиниках в рамках реализации программы обязательного медицинского страхования (ОМС) вступает в силу в России в пятницу, 1 октября.

Теперь клиники-участники программы ОМС будут прививать граждан по эпидемическим показаниям.

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