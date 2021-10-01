Российский закон о бесплатной вакцинации в частных медучреждениях вступает в силу

Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

Закон о бесплатной вакцинации в частных и ведомственных клиниках в рамках реализации программы обязательного медицинского страхования (ОМС) вступает в силу в России в пятницу, 1 октября.

Теперь клиники-участники программы ОМС будут прививать граждан по эпидемическим показаниям в медицинских организациях.

Правительство РФ закрепило процесс обеспечения таких учреждений необходимыми лекарственными препаратами из национального календаря. При этом высший исполнительный орган власти региона будет контролировать выдачу клиникам вакцин по эпидемическим показаниям.

РИА Новости добавило, что 2 июля текущего года президент РФ Владимир Путин подписал соотвествующий указ.

В четверг, 30 сентября, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что более полутора миллиона жителей города на сегодняшний день уже привились против коронавирусной инфекции. По словам главы региона, этого количества недостаточно, чтобы выработать коллективный иммунитет.

Также он подчеркнул, что жителям северной столицы необходимо использовать маски в общественных местах, а также не забывать о вакцинации