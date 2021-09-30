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Вакцинация по плану: какие прививки нужны россиянам и как их сочетать

Марина Найденкова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Вакцинация по плану: какие прививки нужны россиянам и как их сочетать
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В России на сегодняшний день есть только одна прививка, которую нужно ставить ежегодно, — против гриппа. При этом идут разговоры, что после достижения коллективного иммунитета раз в год придется вакцинироваться от COVID-19. «Вечерняя Москва» поговорила с врачами и узнала, от каких инфекций россияне могут защититься с помощью прививок и когда их нужно ставить.

Что и кому поставить

Вакцинироваться от гриппа нужно каждый год, чтобы защититься от этого заболевания и возможных осложнений. Все остальные прививки ставятся по эпидемиологическим показаниям. Однако есть препараты, которыми стоит ревакцинироваться, чтобы поддерживать защиту от определенных инфекций.

Как рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков, прививки от дифтерии и столбняка ставятся раз в десять лет без ограничения возраста. Девушкам от 18 до 25 лет, которые не болели краснухой, не привиты или привиты однократно, также желательно поставить прививку против этой инфекции.

— Проводится сезонная вакцинация от клещевого энцефалита, ревакцинация — раз в три года, — добавил врач.

Взрослым стоит прививаться и от пневмококка. Вакцинация проводится при неблагоприятной эпидемиологической ситуации, но также необходима людям старше 65 лет, имеющим хроническую патологию. Вакцинацию от кори — острого вирусного заболевания, опасного своими тяжелыми осложнениями, — проходят граждане до 35 лет включительно, а также взрослые от 36 до 55 лет, относящиеся к группам риска.

Тимаков отметил, что вакцинация от коронавируса также добавлена в график прививок. А вот когда будет необходима ревакцинация привитым, пока неизвестно.

— Этих данных у нас пока нет, потому что нет отсроченного исследования по влиянию этой инфекции на иммунитет, — добавил Тимаков.

По словам врача-эпидемиолога Эдуарда Шункова, сначала необходимо провести иммунизацию от гриппа. А в холодное время года важно защитить себя от возбудителей пневмонии. В этом поможет поливалентная вакцина от пневмококковой инфекции.

— И пока новая коронавирусная инфекция успешно циркулирует в популяции, остается актуальным вопрос вакцинации любым доступным иммунобиологическим препаратом, эффективным против нее, — сказал врач.

Прививка от гепатита В также нужна. Ее ставят невакцинированным взрослым до 55 лет. По словам Шункова, многие люди не проходят обследования на заражение данным вирусом и не знают о его присутствии в организме. Лишь одна прививка поможет полностью защититься от этой инфекции.

— К заражению гепатитом В могут приводить половые контакты с бессимптомным носителем или лицом, не знающем о своем статусе, а также попадание зараженной крови в организм здорового человека в результате травм и несчастных случаев, — объяснил врач.

Как совмещать

Как рассказал Тимаков, все вакцины, кроме препарата от коронавируса, совместимы. Так, в один день можно пройти иммунизацию, например, против кори, краснухи и полиомиелита. Они ставятся в разные участки тела. И уже через месяц можно будет сделать прививку от ковида или гриппа.

— Если мы сейчас, например, сделали прививку от гриппа или коронавируса, то следующая должна быть не раньше чем через месяц, — подчеркнул врач.

Он также рассказал, что максимально эффективная схема, если говорить о защите от ОРВИ и ковида, — одновременная вакцинация от гриппа и пневмококковой инфекции. И это доказано научно.

— Эти две прививки повышают иммунитет и против коронавируса. Были большие научные работы на эту тему, — заключил Тимаков.

Ранее врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева рассказывала, что человеку нужно обязательно ревакцинироваться от столбняка. Гражданину, не обновившему прививку, будет сложнее защититься от этого недуга.

— Также напомню, что взрослые люди — переносчики коклюша, а он особенно опасен для детей. Если ребенок не вакцинирован, болезнь может протекать очень тяжело, вплоть до летального исхода. Вакцинация же позволяет обезопасить новорожденных и в целом снизить уровень заболеваемости в популяции, — отмечала Скорпилева.

Согласно Национальному календарю прививок, детей начинают прививать от коклюша, дифтерии и столбняка в возрасте трех месяцев. С полугода ребенка можно начать вакцинировать от гриппа. От кори прививают после года. По информации Депздрава Москвы, коклюш смертельно опасен для детей, однако взрослым он практически не угрожает. В связи с этим необходимость ревакцинации от коклюша в зрелые годы отсутствует.

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