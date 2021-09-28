«К медикам идем»: что нужно знать при оформлении больничного листа

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Осень — сезон простудных заболеваний и больничных. При этом многие не хотят оформлять листки нетрудоспособности, опасаясь, что выплаты будут крайне малы. «Вечерняя Москва» узнала, как уйти на больничный и не остаться без денег.

Какой лучше открыть?

На сегодняшний день есть два способа составления больничных листов: традиционный — бумажный, а также электронный. Первый — привычный многим формат. Второй — удобный современный вариант оформления документа.

Бумажный больничный лист заполняется от руки. Сначала это делает врач. После выздоровления сотрудник относит бланк работодателю, который заполняет раздел с данными о компании и расчетами. Вскоре документ передается в Фонд социального страхования (ФСС) для оплаты. При этом первые три дня больничного работодатель в установленных законом случаях оплачивает сотруднику самостоятельно.

Электронный больничный — это запись в базе данных ФСС. Электронный листок нетрудоспособности юридически является равноправным бумажному документу. Врач заносит информацию в базу фонда со своего компьютера и передает больному талон с номером больничного. Этот талон работник после выздоровления относит на работу. Для того чтобы им воспользоваться, сотрудник должен дать письменное согласие на это.

Как рассказала «ВМ» директор Института профессионального кадровика, практикующий консультант в области кадрового делопроизводства и трудового законодательства Валентина Митрофанова, для сотрудника никакой разницы между электронным и бумажным больничным нет. Однако многие по привычке отдают предпочтение традиционному листку. При этом не каждый работник имеет возможность оформить электронный документ.

— Оформить электронный больничный лист работник может, если работодатель представлен в электронной системе Фонда социального страхования. Например, вы пришли в больницу. Медик спрашивает, какой больничный оформить. Вам все равно. Медик спрашивает название организации, заходит в систему ФСС, видит в ней вашу организацию и открывает больничный лист в электронном виде, что в личном кабинете работодателя сразу отражается, — сказала собеседница «ВМ».

По ее словам, если работодателя нет в системе, что уже редкое явление, медик оформит бумажный вариант больничного листка. Митрофанова подчеркнула, что работодателю очень удобна электронная форма больничного: он оперативно может видеть все данные своего сотрудника.

Ошибки

Ошибки могут возникнуть в любом документе. Больничные листы не исключение. После открытия листка нетрудоспособности лучше проверить корректность внесенных в него данных, а при обнаружении неточностей — вовремя исправить.

Как рассказала Митрофанова, если медицинский сотрудник указал неправильно в листке, например, фамилию или название организации, для решения проблемы сначала нужно обратиться к нему.

— Тут разницы между бумажной и электронной формой не будет. К медикам идем, — отметила собеседница «ВМ».

Если специалист решил сменить работу, то при оформлении на новом месте ему ничего не нужно проверять за кадровиками, чтобы в другой раз спокойно выходить на больничный. Когда гражданин устраивается в организацию, работодатель заполняет на его имя специальную форму о застрахованном лице и подает ее единожды в ФСС.

— В этой форме работодатель указывает, с каким стажем по трудовой книжке пришел человек на работу. Или справки из Пенсионного фонда. Все это делается электронно. Дальше все автоматически рассчитывается на этого человека, который устраивается на работу. Ему ничего проверять у кадровиков не надо. Ему нужно только предоставить документы, подтверждающие предыдущий стаж, — сказала Митрофанова.

Она также подчеркнула, что с любыми претензиями касаемо оплаты больничного листа нужно обращаться не к работодателю, а в ФСС. Ведь с этого года выплаты россиянам по листкам нетрудоспособности поступают напрямую именно из данного фонда.

Рассчитать

Многих россиян при оформлении больничного пугает сумма выплат за пребывание в статусе нетрудоспособного. Те граждане, общий стаж работы которых превышает восемь лет, могут рассчитывать на стопроцентную оплату больничного, напомнила Митрофанова.

— По сути, сейчас выплата по большей части зависит реально от стажа. Если он больше восьми лет — это стопроцентная оплата. Меньше — сумма может быть уже маленькой, — добавила собеседница «ВМ».

Если трудовой книжки или сведений о трудовой деятельности у работника нет, стаж можно посчитать по трудовым договорам или справкам с предыдущих мест работы. Кроме стажа, для расчета выплаты по больничному листу требуются и данные о средней зарплате сотрудника за последние два года. Проще говоря, чем выше стаж и средняя зарплата, тем больше выплаты. Кстати, оплачиваются все календарные дни, включая выходные и праздники.

Для того чтобы посчитать выплату, нужно сначала определить среднюю зарплату за последние два года. Затем это число поделить на 730 дней. Так получается уже средний дневной заработок. Он умножается на количество пропущенных дней. А после нужно учесть страховой коэффициент. Если сотрудник проработал менее 5 лет, он получит только 60 процентов от среднего заработка, а если от 5 до 8 лет, то 80 процентов.

Пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов от среднего заработка вне зависимости от стажа работника начали получать родители детей до семи лет включительно с 1 сентября этого года. До этого момента выплата осуществлялась по следующему алгоритму: кто имеет стаж до 5 лет, получал 60 процентов от заработка; от 5 до 7 лет — 80 процентов; от 8 до 25 лет — 100 процентов.

Новые правила обеспечивают оплату стопроцентного больничного за соответствующий период, чтобы родители смогли спокойно ухаживать за ребенком и это не отображалось на материальном положении семьи. Мера направлена на поддержание здоровья молодого поколения и его материального достатка.