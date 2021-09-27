Кто из бюджетников останется без повышения зарплаты с 1 октября

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С 1 октября стартует индексация зарплаты сотрудникам бюджетных организаций. Но затронет она не всех. «Вечерняя Москва» собрала информацию о том, кому из бюджетников не стоит ждать повышения зарплаты в октябре.

Кто остался без индексации

Индексация заработных плат не коснется сотрудников бюджетных сфер, упоминаемых в майских указах Владимира Путина от 2012 года. Им проиндексируют оклады с 1 января следующего года.

К таким бюджетникам относятся медицинские работники и врачи, педагогические работники дошкольных образовательных учреждений общего образования и дошкольных образовательных учреждений, а также преподаватели и мастера производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования и работники учреждений культуры.

Кроме того, в список включены и преподаватели образовательных учреждений высшего профессионального образования и научные сотрудники.

Как рассказал в беседе с «ВМ» ведущий научный сотрудник МГУ, экономист Андрей Колганов, категории бюджетников, которые попали под действие майских указов, им должны были значительно повысить зарплату в предшествующий период: «были установлены нормативы к какому уровню должна быть «подтянута» зарплата к тому или иному году».

— Считается, что зарплата категорий, которые попали под действие майских указов, стала высока по сравнению с другими категориями бюджетников. У тех бюджетников, которые не попали под действие майских указов, положение не такое благополучное. Поэтому их индексируют раньше, — сказал эксперт.

Также Колганов отметил, что уровень индексации зарплат бюджетников фактически отстает от нынешнего уровня инфляции. Это связано с тем, что принятый порядок индексации рассчитывается на основе уровня инфляции предшествующего года.

— В прошлом году у нас инфляция не превышала четырех процентов. Поэтому четырехпроцентная индексация вполне соответствует прошлогоднему уровню инфляции. Но в этом году инфляция подскочила выше и поэтому индексация оказывается недостаточной. Но по закону вот так, — подчеркнул Колганов.

Кому ждать повышения

На повышение зарплаты с 1 октября могут рассчитывать работники спасательных центров МЧС, центров гигиены Роспотребнадзора, учреждений социальной сферы и гидрометеорологической службы, центров стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, реабилитационных центров для инвалидов и ряда других.

Средний рост зарплаты составит приблизительно четыре процента. Однако показатель может меняться в зависимости от профессии и региона. Субъекты РФ смогут самостоятельно определять сумму надбавки, но она не должна быть ниже установленного на федеральном уровне. Также индексация ждет все доплаты, которые начисляются в процентном соотношении от оклада.

Ранее аналитики назвали профессии с ожидаемым ростом зарплат. В сервисе по поиску работы и персонала «Зарплата.ру» сообщили «Вечерней Москве», что подъема доходов стоит ждать специалистам, которые могут регулярно работать из дома, а также линейному персоналу в строительстве, гостинично-ресторанном бизнесе и ретейле. Также на протяжении года стабильно растут зарплаты у стоматологов и IT-специалистов.