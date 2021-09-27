Неудобства или риск: есть ли смысл прививаться зарубежными вакцинами от ковида

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В России могут разрешить применение иностранных вакцин от коронавируса. Но пока некоторые россияне сами едут за границу, чтобы поставить такие прививки, которые на родине не признаются. «Вечерняя Москва» разбиралась, что делать, если на руках есть сертификат о вакцинации иностранным препаратом, получится ли его признать в России, а также насколько опасно прививаться разными разработками одной за другой.

Мнение врачей

Как рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, некоторые россияне хотят не только получить защиту от ковида с помощью вакцинации, но и использовать ее для облегчения вопросов, связанных с поездками за границу. Например, тем гражданам, которые часто ездят за рубеж выгоднее поставить иностранную прививку: количество ПЦР-тестов уменьшится, а в некоторых странах не придется сидеть на карантине.

— Если вы нечасто ездите за границу, то смысла ставить иностранную вакцину нет. Она никакого гигантского преимущества не даст. Какие-то преимущества получите, но не критичные, — сказал эксперт.

По его словам, после иностранной вакцины можно прививаться российской. Но главное — выждать время. В среднем лучше подождать от 4,5 до 7 месяцев.

— Тогда можете вакцинироваться другой вакциной. Например, сделали Pfizer — можете сделать «Спутник Лайт». Полной информации об эффективности и безопасности такой комбинации нет, но считается, что крайне вероятно, что никаких особых проблем дополнительных к тем, которые уже известны о нежелательных явлениях от конкретной вакцины, не будет, — сказал Крючков.

Если же человек решился привиться российской вакциной после иностранной через 2–3 месяца, то дополнительной пользы для защиты иммунитета он не получит. А вот риски нежелательных явлений возможны, хотя и маловероятны. Среди них, например, слабость, температура, плюс риск тромбоцитопении, синдром аллергических реакций.

— Единственное решение — либо отказываетесь от иностранной вакцинации и терпите ряд неудобств, либо рискуете и соглашаетесь на риск дополнительных нежелательных реакций и на то, что с значительной долей вероятности не получаете пользы, — добавил собеседник издания.

Комбинированное применение вакцин уже исследуется. Крючков отметил, что комбинация более слабых вакцин с более сильными дает лучший эффект в защите от коронавирусной инфекции, нежели вакцинация и ревакцинация слабыми вакцинами. Но вакцинация сильной вакциной после такой же сильной прививки особого влияния, скорее всего, на уровень защиты не окажет.

Доктор биологических наук, профессор кафедры «вирусология» Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский рассказал, что всем странам пора отказаться от политических и коммерческих соображений в вопросе признания вакцин и сертификатов — «такие соображения вредят общему делу и затрудняют жизнь налогоплательщиков».

— Следует взаимно признать все лучшие, наиболее эффективные вакцины. В мире их три: мРНК-вакцины Pfizer и Moderna и аденовирусная «Спутник V». С менее эффективными вакцинами (цельновирионная Sinovac, довольно хилая аденовирусная AstraZeneca и другие) можно подождать, — сказал ученый.

По его словам, если Россия первой сделает такой шаг, не дожидаясь признания отечественных вакцин за рубежом, это будет верный ход. Европейский союз для Сан-Марино признал сертификат о вакцинации «Спутником V», и это правильно, подчеркнул Аграновский.

— Прививки «Спутником V» и Pfizer или Moderna в любом порядке безопасны и могут дать хорошую защиту. Практически такие схемы не тестировались — просто руки не дошли. Даже клинические испытания многих индивидуальных вакцин не закончены, но опасностей тут не предвижу, — рассказал ученый.

Добиться признания?

По мнению Крючкова, работодателям все равно, чем привиты сотрудники. Им главное, чтобы они были защищены, да и западным вакцинам в России доверяют не меньше, чем собственным. Однако в специальную отчетность по вакцинированным подчиненным они могут внести только тех граждан, которые привиты зарегистрированными в России вакцинами. На сегодняшний день зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».

— При введении каких-либо ограничений работодатели будут вынуждены сдавать отчетность по вакцинированным. Она принимается только по тем вакцинированным, которые привились официально признанными вакцинами, зарегистрированными. Соответственно, другие просто в расчет не пойдут, — сказал эксперт.

Также он отметил, что пора ввести правила, согласно которым для учета работодателей признавались бы справки о вакцинации сотрудников, выданные другими государствами о прохождении полного курса прививок зарегистрированными в них препаратами.

— Для целей учета работодателей с медицинской точки зрения надо сделать оговорку, что при его расчете процента вакцинированных учитываются люди, вакцинированные за пределами России, с официальными справками, переведенными на русский язык, от тех государств, где эти вакцины разрешены, а также при полном цикле вакцинации, — подчеркнул собеседник издания.

Как рассказала член Ассоциации юристов России Оксана Соболева, вопрос вакцинации за границей можно рассматривать в двух аспектах. Первый — гражданин по своему внутреннему убеждению посчитал, что иностранная вакцина более эффективна или безопасна, и решил вакцинироваться именно ею. Здесь в его действиях никакого нарушения законодательства нет. Это личный выбор. Второй — гражданин вакцинировался, потому что была возможность и он посчитал, что иностранного сертификата будет достаточно, чтобы доказать факт вакцинации для госорганов и работодателя в том числе. В таком случае возникают проблемы.

— Пока РФ не признает зарубежные сертификаты о вакцинации. Причем в новостных выпусках уже проходила информация, что не признается вакцинирование тем же нашим «Спутником V», но проведенное в иностранном государстве. Вообще вопрос о необходимости вакцинации обычно возникает, когда работодатель проявляет жесткую позицию и понуждает работника предоставить доказательства вакцинации. Сразу обозначим, что частью 1 статьи 77 ТК РФ среди оснований прекращения трудового договора не содержится такого основания, как увольнение в связи с отказом от профилактических прививок. А если все же такое произойдет, то увольнение можно оспорить в суде. Но работодатель может отстранить от работы сотрудников, которые подлежат обязательной вакцинации, но отказываются от нее. И такая возможность действительно есть, она еще до пандемии существовала в российском законодательстве, — рассказала Соболева.

Юрист также добавила, что сертификаты в России и за рубежом выдаются не государственными органами, а медицинскими учреждениями. Поэтому даже принудительно в судебном порядке обязать признать иностранный сертификат в России не получится.

— Можно было бы упомянуть положения Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 года, но, как видим, в ней речь также идет об официальных документах, выданных официальными госорганами. Если резюмировать, пока что сложно предложить какой-то безукоризненный с юридической точки зрения способ обжалования. Российский суд вряд ли возьмет на себя ответственность и отважится «поверх» мнения государства признать действительность иностранного сертификата и поддержать работника, имеющего такой сертификат, в его споре с работодателем, — заключила собеседница издания.