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Гинеколог рассказала, можно ли прививаться от ковида во время критических дней

Марина Найденкова

Сюжеты: 

Эксклюзивы ВМВакцинация от коронавируса
Общество
Гинеколог рассказала, можно ли прививаться от ковида во время критических дней
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Менструация не является противопоказанием к вакцинации от коронавируса. Да и влияния критических дней на реакцию при прививке не выявлено. Об этом в беседе с «Вечерней Москвы» рассказала врач-гинеколог больницы «РЖД-Медицина» в Ростове-на- Дону Валентина Данелян.

— На сегодняшний день активно продолжаются исследования в направлении прививок от COVID-19, поэтому однозначного ответа нет. Но, как показал опыт наших пациентов, данный процесс никак не зависит от дня менструального цикла, — сказала врач.

По ее словам, если у женщины и ранее были боли при менструациях, они сохранялись и после сделанной прививки. Если болей не было раньше, то они не появлялись во время вакцинации. В список противопоказаний к вакцинации менструация не входит, заключила собеседница «ВМ».

В России одобрены четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Минздрав России зарегистрировал пятую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» в четверг, 26 августа. Новый препарат необходимо вводить дважды, с интервалом не менее двух недель, в область дельтовидной мышцы. Соответствующая информация следует из инструкции по применению новой вакцины.

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