«Самая дорогая опция»: что известно о новой терапии для лечения COVID-19

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Москва первой в России начала применять для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией препараты из группы моноклональных вируснейтрализующих антител. Новую терапию пока рекомендовали для беременных женщин с COVID-19. «Вечерняя Москва» разбиралась, что представляет собой схема лечения, а также насколько она эффективна и безопасна.

Моноклональные антитела — специализированные генноинженерные антитела. При этом, как рассказал врач-иммунолог Николай Крючков, они не широкого спектра, как образуются при вакцинации или при инфекции, а узкие, направленные на определенный участок коронавируса.

— Но доказательств того, что это высокоэффективное лечение, нет. Если вводить эти препараты при переходе из среднетяжелого течения в тяжелое или из тяжелого в критическое, они уже не работают, потому что поздно. С другой стороны, вводить эти препараты при легком течении или среднетяжелом не в стационаре тоже не получается. Препарат только для стационарного лечения, — сказал Крючков.

Доказательств того, что препараты с моноклональными противовирусными антителами могут улучшить состояние человека при легком и раннем лечении, тоже нет. Но есть отдельные научные работы, которые показывают такую возможность. Кроме того, стоимость таких препаратов для лечения коронавируса высокая.

— Повсеместно применять невозможно, очень дорого будет. И эффективность полная не показана. Поэтому, видимо, и выбрали беременных, чтобы их защитить. Если бы мы говорили, что это высокоэффективный препарат, можно еще рассматривать больных с хроническими заболеваниями, факторами риска. Они важнее в этом плане, чем беременные: у беременных не такая степень тяжести в среднем, как у больных с тяжелыми хроническими заболеваниями, — подчеркнул эксперт.

В свою очередь врач-кардиолог клинической больницы «РЖД-Медицина» имени Н. А. Семашко Заур Шугушев рассказал, что такие препараты являются следующим поколением в лечении пациентов. Если раньше антитела брались у доноров, переболевших ковидом, то теперь есть возможность использовать «очищенные» антитела.

— Эти антитела, которые действительно нейтрализуют вирус, ковид и все другие аминокислоты, цепочки, которые являются, так скажем, побочными, при донорской плазме, соответственно, уже не вводятся. Это более очищенный и эффективный препарат для борьбы с ковид-инфекцией, — сказал врач.

Он подчеркнул, что на данный момент больших исследований на эффективность такой схемы лечения нет. Однако применение терапии с моноклональными вируснейтрализующими антителами в Европе и Америке показывает высокую эффективность в борьбе с вирусом, что подтверждается некоторыми исследованиями.

— На сегодняшний день технология моноклональных антител достаточно дорогая. Могу сказать, что это самая дорогая опция в лекарственном лечении пациентов с ковидом, — заключил Шугушев.

Государство потратит на лечение россиян от коронавирусной инфекции около 111 миллиардов рублей во втором полугодии 2021 года, свидетельствуют данные ФОМС. Специалисты ориентировались при расчетах на то, что за следующие шесть месяцев 2021 года в России могут заболеть коронавирусом 3,9 миллиона человек. О таком сценарии ранее предупреждала Счетная палата РФ. При этом стационарная медпомощь может потребоваться только 20 процентам от числа заболевших.

На лечение одного больного COVID-19 в 2021 году в среднем уходит 135,4 тысячи рублей. При этом в 2020-м на это требовалось около 115 тысяч. Госпитализация для неинфекционных пациентов оказалась намного дешевле — 41,5 тысячи рублей.

Как выяснила «ВМ», стоимость складывается из прогнозных нормативов лечения одного случая разной степени тяжести. Соответственно, от тяжести протекания заболевания зависит сумма, которая уплачивается за госпитализацию. Кроме того, стоимость определяется длительностью госпитализации и объемами предоставляемой пациенту помощи. Также на сумму влияют диагностическо-лечебные мероприятия, их количество и сложность.