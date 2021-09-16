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Новую терапию для лечения COVID-19 начали применять в Москве

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Новую терапию для лечения COVID-19 начали применять в Москве
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Москва первой в России стала применять новейшие препараты из группы моноклональных вируснейтрализующих антител для лечения COVID-19. Об этом рассказала в четверг, 16 сентября, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Новый способ лечения рекомендуется беременным женщинам. Для них специальные временные стационары открыли на базе Городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова и Городской клинической больницы № 52.

Анастасия Ракова отметила, что новую терапию получили уже более 70 пациенток.

— При применении препаратов не было зарегистрировано нежелательных явлений, но была отмечена быстрая нейтрализация вируса и улучшение состояния пациенток. Сегодня такая терапия успешно используется в США, Франции, Германии, Италии и других странах, — пояснила Анастасия Ракова, слова которой приводятся на официальном сайте мэра Москвы.

До этого министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в группу риска по коронавирусу стали попадать молодежь и беременные женщины. По его словам, раньше в группе риска были только пожилые люди, но в настоящее время ситуация меняется.

В России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» в четверг, 26 августа.

Новый препарат необходимо вводить дважды, с интервалом не менее двух недель, в область дельтовидной мышцы. Соответствующая информация следует из инструкции по применению новой вакцины.

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