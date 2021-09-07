Мурашко заявил, что молодежь и беременные стали попадать в группу риска по COVID-19

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В группу риска по коронавирусу стали попадать молодежь и беременные женщины. Об этом рассказал во вторник, 7 сентября, министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По его словам, раньше в группе риска были только пожилые люди, но в настоящее время ситуация меняется.

— Если раньше мы говорили, что коронавирусная инфекция наиболее опасна для людей старшего возраста, то сегодня в связи с новым течением заболевания мы видим, что и молодежь попадает под большие риски, и беременные женщины, — подчеркнул Мурашко.

Он призвал россиян прививаться от коронавируса, чтобы обезопасить себя и близких, пишет РИА Новости.

В России были зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» в четверг, 26 августа.

Новый препарат необходимо вводить дважды, с интервалом не менее двух недель, в область дельтовидной мышцы. Соответствующая информация следует из инструкции по применению новой вакцины.