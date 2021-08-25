«Без учета инфляции»: почему лечение пациента с COVID-19 подорожало до 135 тысяч рублей

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Стоимость лечения пациента с коронавирусом в этом году выше, чем в прошлом, из-за большего числа больных, переносящих вирус в тяжелой форме. Размер затрат на лечение зависит от ряда факторов: количества дней в стационаре, стоимости исследований, медикаментов, работы персонала и врачей. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал врач-иммунолог Николай Крючков.

Государство потратит на лечение россиян от коронавирусной инфекции около 111 миллиардов рублей во втором полугодии 2021 года, свидетельствуют данные Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). Специалисты ориентировались при расчетах на то, что за следующие шесть месяцев 2021 года в России могут заболеть коронавирусом 3,9 миллиона человек. О таком сценарии ранее предупреждала Счетная палата РФ. При этом стационарная медпомощь может потребоваться только 20 процентам от числа заболевших.

Как пишет РБК со ссылкой на ФОМС, на лечение одного больного COVID-19 в 2021 году в среднем уходит 135,4 тысячи рублей. При этом в 2020-м на это требовалось около 115 тысяч. Госпитализация для неинфекционных пациентов оказалась намного дешевле — 41,5 тысячи рублей.

Как рассказал Крючков, стоимость складывается из прогнозных нормативов лечения одного случая разной степени тяжести. Соответственно, от тяжести протекания заболевания зависит сумма, которая уплачивается за госпитализацию.

Кроме того, стоимость определяется длительностью госпитализации и объемами предоставляемой пациенту помощи. Также на сумму влияют диагностическо-лечебные мероприятия, их количество и сложность. Меньше период лечения — меньше стоимость проводимых процедур.

— Одно дело, когда человек лежит на ИВЛ в реанимации, и другое дело — в обычном ковидном отделении, не интенсивной терапии, и получает просто инъекционную терапию, к примеру, — добавил Крючков.

Резюмируя, цена на лечение складывается из количества дней, которые пациент пребывает в медицинском учреждении, стоимости работы персонала и врачей, препаратов, оказания медицинской помощи, процедур, исследований и расходных материалов.

Увеличение стоимости лечения пациента можно в этом году связать с несколькими факторами. Например, с подорожанием некоторых медицинских процедур или препаратов. Но, наиболее вероятно, причина в том, что стал дороже один случай лечения заболевания, предположил эксперт. В этом году доля тяжелого течения ковида от общего объема госпитализируемых, в том числе требующая интенсивной терапии, выросла.

— Например, если при прочих равных и без учета инфляции, хотя это также важно понимать, то до этого года у нас в среднем госпитализировались более легкие случаи. Соответственно, средняя стоимость лечения пациента была ниже, поскольку тарифы для лечения легких случаев ниже, — сказал врач.

В понедельник, 23 августа, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что вакцинация россиян от коронавируса дает свои результаты, в стране стабилизируется эпидемическая обстановка. Однако, по его словам, «расслабляться еще рано», так как осенью эпидемическое положение может вновь обостриться.

В России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». По состоянию на 6 августа полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 30 миллионов россиян. Лидерами по охвату населения вакцинацией являются Москва, Подмосковье, Белгородская область, Республика Тыва, а также Тюменская область.