Апатичные, курильщики, с ожирением: кто чаще всего попадает на ИВЛ при коронавирусе

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Коронавирус отступает, но пока каждые сутки в столице выявляют более тысячи зараженных граждан. У разных людей COVID-19 протекает по-своему. Кто-то переносит его как ОРВИ, а кому-то требуется искусственная вентиляция легких. «Вечерняя Москва» поговорила с врачами и узнала, кто чаще всего и почему попадает на ИВЛ при коронавирусе.

Доктор медицинских наук, профессор, руководитель временного COVID-госпиталя при Клинической больнице «РЖД-Медицина» имени Семашко Заур Шугушев рассказал, что чаще всего на ИВЛ попадают с привычками, которые приводят к развитию факторов риска. Например, люди с ожирением, которые привыкли калорийно питаться и мало двигаться.

— Также люди с привычкой курить, так как курение способствует раннему развитию сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклероза и его последствиям. Соответственно, эти люди тоже чаще попадают на ИВЛ, — сказал доктор.

По его словам, часто на ИВЛ попадают россияне, которые не совсем понимают течение заболевания коронавирусом. Например, они заболевают, сдают в первые дни болезни ПЦР-тест, получают положительный результат. Затем такие пациенты делают КТ, результат которого нулевой, никакого поражения.

— И они думают, что у них проходит коронавирус в легкой форме. Однако изменения на КТ обычно появляются на 3–6 сутки от начала заболевания. А этот самый период люди проводят в спокойствии, потому что сделали КТ в первый день. Соответственно, такие пациенты потом попадают к нам в очень тяжелом состоянии, — рассказал Шугушев.

При этом есть еще один тип людей, которые попадают на ИВЛ при коронавирусе. Это пациенты, которые пребывают в депрессии, не идут на контакт с лечащим врачом, которые не хотят выздоравливать.

— Люди апатичные, которые не проявляют интерес к течению заболевания. Вот такие люди, к сожалению, тоже чаще всего попадают на искусственную вентиляцию легких, — добавил собеседник «ВМ».

В свою очередь врач-иммунолог Николай Крючков рассказал, что наиболее часто на ИВЛ попадают люди с тяжелыми хроническими заболеваниями. Например, с ожирением второй или третьей степени. К искусственной вентиляции легких подключают и спортсменов, которые занимаются тяжелыми силовыми видами спорта. Это связано с физиологической перестройкой организма.

— Они не очень здоровые люди вообще-то. Но это не значит, что они основная группа, что все спортсмены. Частота спортсменов повышена относительно других групп. Например, есть группа детей, есть группа спортсменов. Не значит, что половина попадает, такого нет, конечно, — подчеркнул Крючков.

Глубоко пожилых людей тоже нередко подключают к искусственной вентиляции легких. У таких людей обычно «целый набор» заболеваний и повышенная хрупкость организма, в котором происходит дисбаланс при любом стрессе.

— Очень важно понять, что нужно вовремя обратиться к врачу, потому что можно упустить время, — добавил врач.

Он отметил, что обращаться за медицинской помощью нужно, как только появились симптомы болезни, влияющие на самочувствие и качество жизни, и они продолжаются. И тем более, если у человека есть хронические заболевания, не сбивается температура несколько дней, сильно выражено нарушение сознания, точнее, оглушенность, также есть, например, посинение носогубного треугольника, слабость, судороги или сильная одышка.

Как рассказали врачи, постковидный синдром может появиться у переболевших людей спустя месяцы после выздоровления от коронавируса. При этом его проявления могут затронуть какую-либо систему организма: могут усилиться хронические заболевания или проявиться совершенно новые. В таком случае нужно обратиться за консультацией к терапевту, который назначит обследование.

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Врач-вирусолог Виктор Ларичев считает, что в настоящее время точных данных о влиянии того или иного штамма коронавируса на пациентов нет. Сравнить последствия разных типов заболевания можно будет в будущем.