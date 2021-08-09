Эдуард Шунков: Коронавирус может полностью избавить человечество от гриппа

Фото: Эпидемиолог Эдуард Шунков

Человечество борется с COVID-19 уже второй год. Однако никуда не пропали другие вирусы, которые способны вызывать тяжелые заболевания вплоть до летального исхода. О том, какие инфекции угрожают россиянам сегодня, какие вызванные ими заболевания не поддаются лечению, а также с какой новой пандемией может столкнуться мир в ближайшие годы — в интервью «Вечерней Москве» рассказал врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

— Начнем с самой актуальной темы — коронавирус. Существуют ли наиболее опасные вирусы для человечества, чем ковид?

— Все зависит от того, по каким критериям оценивать опасность. Вирус, убивший самое большое количество людей в истории, — это вирус гриппа Н1N1. Сейчас его называют свиным. В 1914 году он вызвал пандемию, охватившую все континенты. Число погибших от него варьируется от 50 до 150 миллионов человек. Штаммы этого гриппа до сих пор циркулируют и ежегодно убивают людей с ослабленным иммунитетом, пожилых и детей. Уже в значительно меньшем количестве. Я думаю, эта судьба ждет и ковид.

Огромную опасность представляет собой заражение лиссавирусом. Он вызывает бешенство и убивает 100 процентов зараженных, если вовремя не провести иммунопрофилактику. Способов лечения с доказательной базой нет. Диагностика проводится по клиническим симптомам, когда прививку делать уже поздно, либо посмертно проводится анализ клеток головного мозга. Есть спорный метод лечения бешенства — Милуокский протокол. Правда, вылечить этим методом удалось только нескольких человек при начальных симптомах. Метод часто критикуется, его доказательная база мала.

Особо опасная инфекция имеет целый ряд характерных критериев. Например, быстро распространяется, не имеет специфического лечения и серьезно влияет на организм заболевшего, вплоть до смерти. Вспышка каждой инфекции из группы особо опасных — чрезвычайная ситуация. В этом списке — возможные к появлению новые штаммы гриппа и коронавируса, а также в эту группу входят натуральная оспа, чума, сибирская язва и геморрагические лихорадки.

— А как насчет сибирской язвы, туберкулеза? Можем ли мы им успешно противостоять?

— Как бы это наивно ни звучало, но туберкулез возможно победить по всему миру. Для этого нужно выявить всех заболевших носителей и пролечить, а места их пребывания продезинфицировать. И, естественно, привить всех людей. Но чтобы такое реализовать, потребуется взаимодействие всех стран в борьбе с инфекцией. Нужна и разработка масштабной программы элиминации. Такие программы были реализованы в отношении натуральной оспы и полиомиелита. Все это деньги и время. Но выгода от профилактики всегда превышает затраты на лечение последствий, не говоря о количестве спасенных жизней. Сибирская язва, чума и другие редкие бактериальные инфекции успешно лечатся. За каждым случаем такой инфекции ведется строгий эпидемический надзор. Пока система эпиднадзора работает, эпидемия таких инфекция невозможна. Опасность может прийти из стран, где с этой системой дела обстоят хуже.

Мероприятия профилактики таких инфекций разработаны и отточены. Поэтому противостоять эпидемии возможно. В мирное время наибольшую опасность несут внутрибольничные инфекции, вызываемые полирезистентными бактериями. Против них бессильны антибиотики. Для их лечения необходимы комбинации антибактериальных препаратов. А бывает и это не спасает. Эти инфекции устойчивы к дезинфицирующим препаратам, пробивают даже сильный иммунитет и с каждым десятилетием их становится больше. Они взаимодействуют друг с другом, перенимая гены резистентности, и являются проблемой эпидемиологии номер один.

— В прошлом году не было гриппа. Недавно вы писали материал в своем блоге, что если он придет через пару лет, то пройти может крайне тяжело. Почему?

— Когда инфекция часто циркулирует, она ослабевает. Так, грипп, штаммы которого каждый год циркулировали, не имел высокой летальности, по сравнению с пандемией 1914 года. Тогда погибали те, кто должен был выжить. Причина смерти была в сильном иммунитете. Старики и дети выживали. А вот юноши и люди среднего возраста умирали от гипериммунного ответа. Организм вырабатывал такое количество антител, что наступал отек легких и отек головного мозга. Случаи гипериммунного ответа бывают и сейчас во время пандемии коронавируса, но достаточно редко.

Пока что ковид не дает гриппу циркулировать. А грипп должен измениться, чтобы снова занять доминирующее положение в структуре заболеваемости. И чем он сильнее изменится, тем опаснее станет. А коронавирус делает это достаточно редко.

Немало вероятно, что тогда начнется пандемия тяжелого гриппа. И предотвратить ее смогут только поливалентные вакцины. Есть оптимистичная надежда, что эпидемия коронавируса сможет полностью избавить человечество от гриппа. Но маленькая. Нужно надеяться на лучшее, но готовиться к худшему.

— Это лето было жарким. А говорят, что под ультрафиолетом погибают вирусы и бактерии. Почему тогда ковид не сошел на нет?

— Суть жизни любого животного: родиться, достигнуть зрелости и оставить потомство. У вируса тоже главная цель — выжить. Ультрафиолет уничтожает ковид. Значит, ему нужно что-то с этим делать. Измениться самому. Заболевший выделяет вирусные частицы. И, чтобы иметь больший успех в распространении, вирус начнет наращивать способность ускорить размножение в клетках. Чем больше частиц размножится и распространится за пределы организма, тем выше шанс, что не все из них погибнут на объектах окружающей среды под воздействием ультрафиолета. И если хотя бы часть из них заразит организм, то их потомки с такими же свойствами и будут продолжать жить.

Частицы, не способные к такому распространению, исчезнут. Останутся лишь выжившие штаммы с высокой заразностью. Так и появляются новые угрожающие штаммы. Они вытесняют непригодные к жизни слабые штаммы и занимают их место. Чем больше организм будет выпускать вирусных частиц, тем тяжелее будет протекать инфекция. Ведь организм больше сил тратит на борьбу с вирусом в то время, как вирус забирает из организма структурные элементы для образования своих копий. Этим и объясняется высокая смертность. И поэтому инфекции из южных стран, с высокой инсоляцией, всегда представляют опасность.

— Когда ситуация с ковидом станет проще, в Россию наверняка приедут трудовые мигранты, а россияне начнут свободно путешествовать. Какие инфекции могут быть завезены в страну?

— Если коротко, то редкие. В развивающихся странах люди могут быть переносчиками тифов, локальных разновидностей инфекций группы ОРВИ. В России нет активных очагов и природных резервуаров особо опасных инфекций. Каждый случай заболевания, вызванный возбудителями этой группы, будет считаться завозным. Не допустить эпидемии завезенной инфекции — главная цель, которая стоит у истоков создания санитарно-эпидемиологической службы.

Для эпидемиологов высокий интерес представляют детские инфекции, от которых в развивающихся странах вакцинация идет слабо или не проводится вообще. Например, в страну может попасть корь, коклюш или дифтерия. А в безопасности будут те, кто делал прививки по календарю. Напомню, эти инфекции настолько серьезные, что могут привести к инвалидности или даже смерти. Об этом часто забывают, когда обдумывают необходимость вакцинации своих детей.

Также при нарушении работы международной системы эпиднадзора в страну могут завезти редкие инфекции от вируса Эбола до лепры (проказы). Как раз из-за бессимптомного течения и отсутствия надежных достоверных тест-систем на ковид эта система эпиднадзора не была эффективной, что привело к распространению вируса. К счастью, у других опасных инфекций таких критериев скрытого течения нет. Их симптомы ярче и определяются проще, по клиническим симптомам.

— Кстати, если рассматривать Россию по федеральным округам, есть ли в каждом из них свои особенные инфекции?

— Инфекции могут жить в своем территориальном ареале, где им комфортно. Даже особо опасные бактериальные инфекции имеют природные очаги в разных регионах. Пока ими не заболеет хотя бы один человек, они не привлекают внимание. Есть области, где клещи являются переносчиками клещевого энцефалита и боррелиоза. Именно поэтому каждый клещ, укусивший человека, в таких регионах проверяется на пять инфекций в лабораториях центра гигиены. Если хоть один анализ на инфекцию будет положительный, укушенному назначают лечение.

В регионах, где развито животноводство, стоит ожидать появления антропозоонозных инфекций. И никуда не ушла геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Ей можно заразиться при попадании вируса в рану, например, во время работы на дачном участке, или вдохнув вместе с пылью. Поэтому помним правила: любую рану надо смазать йодом или зеленкой, перед походом в лес закрываем одеждой открытые части дела и надеваем головной убор, а диких и бездомных животных не гладим.

— Скоро на море начнется бархатный сезон. Уязвимая группа населения, пенсионеры, едут на море. Какие инфекции представляют там угрозу их здоровью?

— Пенсионеры — группа населения уязвимая для любой инфекции. Организм так устроен, что к старости компенсаторные защитные механизмы перестают работать в полном объеме. В пожилом возрасте встречаются патологии, которые при любой инфекции способны осложниться. В первую очередь это касается сердечно-сосудистой системы. Тот же ковид может спровоцировать инфаркт, инсульт, ТЭЛА, дыхательную недостаточность и отек легких. Выбирать какую-то одну инфекцию нет смысла. Опасаться стоит любой инфекции, но и зацикливаться на инфекциях не стоит. Элементарные правила профилактики защищают от большинства известных инфекций.

— А черноморское побережье имеет свои особенности в плане вирусов? Это самое популярное место отдыха россиян.

— Не хочется критиковать наши курорты, но в отношении эпидемической безопасности Черное море — не самое чистое. В него втекает несколько рек. На курортах, где спуск в воду долгий, успешно разрастаются водоросли, которые, перегнивая, — хорошая питательная среда для бактерий. Поэтому их нужно своевременно убирать с пляжей, что не всегда делается вовремя. Соленость моря невысокая, всего 18 промилле. А ведь чем больше соленость, тем хуже условия для жизни микроорганизмов. Так исторически сложилось, что курорты черноморского побережья всегда считались целебными и привлекали людей с хроническими заболеваниями. До сих пор бытует мнение, что море, морской воздух и высокая инсоляция лечат. И вот люди, каждый со своим микробиомом, хроническими патологиями и индивидуальными особенностями со всей страны пересекаются на таких курортах. И поток туристов после закрытия доступа на курорты других стран увеличился в разы. А переполненные маршрутки, пляжи, торговые центры в плане эпидемической обстановки представляют повышенную настороженность. Ничего хорошего от такого контакта микроорганизмов из отдаленных регионов, по воздуху и на поверхностях в людных местах и торговых центрах нет.

— Дети — тоже особая группа. Скоро у них начнется новый учебный год: кто-то идет в школу, кто-то — в садик. А нередко дети болеют именно при посещении образовательных учреждений. Как родители могут уберечь свое чадо от простуды?

— Детей надо закалять с детства и прививать по календарю. Не все родители ответственно относятся к этому процессу и уделяют внимание укреплению иммунитета детей. Это относится к ОРВИ и детским инфекциям. С ковидом дело обстоит сложнее. Когда он только появился, говорили, что детей вирус не трогает. Но эпидемиологи понимали, что адаптация вируса к детским организмам — вопрос времени. Такие опрометчивые высказывания влияют на мнение общества в плохую сторону.

Вирусы всегда атакуют, когда наступает зимнее время из-за снижения иммунитета в обществе, недостатка витаминов и скученности людей в помещениях торговых центров, общественном транспорте. Ряд факторов способствуют распространению инфекции и в условиях современной жизни, избежать их невозможно. Единственным выходом является массовая вакцинация, просвещение общества в области элементарных правил гигиены, а так же укрепление иммунитета другими доступными способами, которые признаны медициной.