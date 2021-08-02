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«Чтобы ковид сошел на нет»: когда коронавирус станет как ОРВИ

Марина Найденкова

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Эксклюзивы ВМСитуация с коронавирусом
Общество
«Чтобы ковид сошел на нет»: когда коронавирус станет как ОРВИ
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Коронавирус будет переноситься людьми так же, как и любое ОРВИ: когда иммунитет к нему будет у 95 процентов жителей планеты. До этого момента борьба с ковидом будет продолжаться. Кроме того, при ослабевании ковида и смертность от него будет меньше. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал эпидемиолог Эдуард Шунков.

Эксперты из Великобритании спрогнозировали несколько сценариев развития ситуации с коронавирусной инфекцией. В одном из них предполагается возможность появления штамма COVID-19 с наиболее высоким числом случаев тяжелого течения болезни у людей и наибольшим количеством смертности, со способностью убивать примерно 35 процентов заболевших.

Как отметил Шунков, ни одному вирусу невыгодно убивать организмы, за счет которых он существует. Поэтому наиболее вероятный вариант развития ситуации с ковидом: он ослабнет в заразности, и количество тяжелых случаев заболевания, вызванных им, сократится. Ведь, как правило, высокая заразность пропорциональна количеству тяжелых случаев.

— Прежде чем испанский грипп стал обычной ОРВИ, он четыре года циркулировал и убил от 50 до 150 миллионов человек. Но у ковида такой смертности нет. Им уже переболело более 160 миллионов человек. Умерло четыре с лишним миллиона человек. Для того чтобы ковид сошел на нет, иммунитет должен быть у 95 процентов населения. И неважно, каким путем иммунитет приобретен: переболел ли человек или привился. Пока иммунитет не будет у 95 процентов населения, борьба с ковидом будет продолжаться, — сказал Шунков.

По словам врача, на данный момент идет активная всемирная вакцинация. Кроме того, создано множество вакцин против ковида. Поэтому ожидаемо снижение заболеваемости и вместе с тем скорейшее окончание пандемии.

При этом, как рассказал «ВМ» доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн, ковид должен обязательно «срастись» с человеческим обществом. Однако неизвестно, когда это произойдет. Пока не снизится летальность от вируса до одной десятой процента — пяти сотых процента, придется принимать против COVID-19 жесткие меры. По словам Альтштейна, в данном вопросе могут быть различные предсказания относительно срока: можно назвать пять лет, десять лет или двадцать.

— Но это не значит, что на много лет останется такая ситуация, когда применяются все меры, все носят маски, друг с другом не общаются. Я думаю, еще год–другой — и мы уже привыкнем к нему. Но бороться с коронавирусом и защищаться от него придется долго. Может, десять лет и больше, — сказал ученый.

Специальные посланники генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в понедельник, 2 августа, рассказали, что вероятность появления новых, более опасных вариантов коронавирусной инфекции возрастает при распространении COVID-19 в странах, не проводящих вакцинацию.

ВОЗ ставит целью вакцинирования к сентябрю 2021 года хотя бы первым компонентом двухфазных препаратов минимум десяти процентов мирового населения, к декабрю — 40 процентов, к середине 2022 года — 60 процентов.

Для этого за четыре месяца вакцинацию должны пройти еще 250 миллионов человек в странах с низким и средним уровнями дохода, причем в первую очередь — медицинские работники и люди из групп повышенного риска.

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