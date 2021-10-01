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Какие законы вступают в силу с 1 октября

Игорь Синельников

Общество
Какие законы вступают в силу с 1 октября
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

С октября вырастут зарплаты некоторых бюджетников, начинающие инвесторы начнут проходить специальные тесты, а владельцы онлайн-кинотеатров и новостных порталов будут обеспечивать доступ к информации о своей аудитории. «Вечерняя Москва» разбиралась, какие еще изменения произойдут с 1 октября.

Бесплатные прививки в частных клиниках

Прививки, имеющиеся в национальном календаре вакцинации, теперь можно будет сделать в частной клинике, если она работает по системе ОМС. Благодаря нововведению граждане смогут вакцинироваться у проверенных специалистов.

Пособия только на карту «Мир»

Россияне смогут получать выплаты на первого и второго ребенка исключительно на карту «Мир». Эти пособия предназначены для семей, в которых первый или второй ребенок появился после 1 января 2018 года, а доход каждого члена семьи — не выше прожиточного минимума в двойном размере.

Рост доходов бюджетников

Оклады некоторых россиян вырастут на 3,7 процента. Повышение зарплат коснется контрактников, военных срочной службы, таможенников, полицейских, пожарных, сотрудников органов принудительного исполнения и уголовно-исполнительной системы, а также некоторых сотрудников Фельдъегерской службы.

Аккредитация медицинских работников

Врачи и фармацевты обязаны проходить аккредитацию, чтобы иметь возможность заниматься профессиональной деятельностью. Информация о ее результатах теперь будет находиться в Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения. Бумажные документы о прохождении аккредитации больше не потребуются при трудоустройстве.

Исследование онлайн-аудитории

Владельцев онлайн-кинотеатров и новостных порталов обяжут обеспечить доступ к информации о своей аудитории. Роскомнадзор сформирует реестр информационных ресурсов, аудиторию которого нужно будет исследовать. Эти данные будут собираться и передаваться в организацию, назначенную Роскомнадзором.

Телевидение в интернете

Россиянам обеспечат бесплатный доступ к ТВ-каналам первого и второго мультиплекса в интернете. Для обеспечения единства содержания во всех вариантах распространения Роскомнадзор будет устанавливать требования к нужному ПО.

Предоставление информации сотовыми операторами

В качестве одной из мер по борьбе с нелегальными SIM-картами операторов связи обяжут выдавать Роскомнадзору данные о своих абонентах. В частности, по запросу ведомство сможет получить информацию об оборудовании, используемом ИП или юрлицом, а также об отправке сообщений и разговорах.

Защита начинающих инвесторов

Неопытные инвесторы перед сложными сделками теперь будут проходить специальные тесты. Благодаря таким проверкам инвесторы смогут трезво оценивать знания и возможные риски.

Платить за тесты не придется, ограничений по пересдачам также не будет. В случае несдачи максимальная сумма сделки для начинающих инвесторов составит 100 тысяч рублей.

Появление типовой проектной документации

Документация, получившая одобрение государственной экспертизы и использовавшаяся при строительстве или ремонте объекта, будет признана типовой. Информацию о ней начнут включать в единый госреестр.

Типовой также признается экономически эффективная проектная документация повторного использования, включенная в госреестр на 1 октября 2021 года.

Контроль иностранных электронных кошельков

Налоговые резиденты обязаны сообщать о переводах, выполненных при помощи иностранных финансовых организаций, если их общая сумма составляет больше 600 тысяч рублей в год. С 1 октября за нарушение этого требования будет взиматься штраф в размере от 20 до 40 процентов от суммы всех операций.

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