Дмитрий Медведев оценил возможность запрета в России зарубежных соцсетей

Фото: Правительство РФ

Россия должна иметь инструменты влияния на иностранных IT-гигантов. Запрета на их работу в стране не будет, если они будут соблюдать законы РФ. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу RT.

— Мы должны иметь полный арсенал влияния на такого рода цифровых гигантов. Но это не значит, что их нужно запрещать. Наоборот, если они соблюдают все правила — ну и прекрасно, — сказал Медведев.

При этом политик обратил внимание на то, что в ходе прошедшей в России предвыборной думской кампании крупнейшие зарубежные IT-платформы по сути вмешались в политическую жизнь страны, так как до самого дня голосования не выполняли предписания Роскомнадзора. Медведев назвал такое поведение «полным безобразием».

Также он напомнил, что российское законодательство позволяет подвергать непослушные IT-платформы штрафам, а также замедлять их работу, блокировать и ограничивать доступ. Такие же нормы работают в США и европейских странах, добавил политик.

Кроме того, Медведев выразил мнение, что начинающий работать с 1 января 2022 года закон об обязательной регистрации иностранных IT-платформ с аудиторией свыше 500 тысяч человек, позволит эффективнее регулировать их деятельность.

— Я думаю, что это норма, которая позволит влиять на политику этих компаний в нашей стране. И они должны будут подчиняться этим решениям, — сказал Медведев.

22 сентября Роскомнадзор начал формировать реестр социальных сетей в России. В список уже вошли Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, «ВКонакте» и другие. Реестр создается с целью контроля за соблюдением законодательства РФ.