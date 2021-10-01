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Средний уровень зарплат в сфере IT в столице увеличился на 40 процентов за два года

Виктория Сикерина

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Средний уровень зарплат в сфере IT в столице увеличился на 40 процентов за два года
Фото: pexels.com/Markus Spiske

Средние заработные платы IT-специалистов в Москве выросли почти на 40 процентов за два года. Об этом сообщили в пятницу, 1 октября, в ходе исследования портала «SuperJob» и Московского физико-технического института (МФТИ).

Эксперты отметили, что если в 2019 году начинающие работники в этой отрасли получали от 80 тысяч рублей, то в настоящий момент этот показатель равен 110 тысячам.

— Средние рыночные заработные платы в сфере информационных технологий в Москве за два года выросли на 39,5 процента. Заработные платы молодых IT-специалистов также растут, — заявили авторы работы.

Аналитики больших данных и разработчики Java сразу после окончания высшего учебного заведения могут рассчитывать на зарплату от 130 тысяч рублей в месяц. При этом такую сумму могут получать лишь выпускники престижных технических вузов с профессиональным портфолио.

Также в исследовании добавили, что зарплату от 100 тысяч рублей получают 91 процент мужчин и 69 процента женщин после окончания учебного заведения, передает агентство экономической информации «Прайм».

Международный фестиваль науки и технологий пройдет на Винзаводе в Москве 2 октября. На мероприятии гостям представят эксклюзивные новинки. В его программе: VR-аттракционы, искусственный интеллект и IT-разработки, нейросети и робототехника.

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